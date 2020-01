The Witcher: D&D Alignements moraux des personnages principaux | ScreenRant

La nouvelle série The Witcher de Netflix suit le Geralt quelque peu sarcastique dans ses aventures de chasse aux monstres. Mais il passe également beaucoup de temps sur au moins deux autres personnalités de sa vie: Yennefer et Cirilla. La première saison parcourt la chronologie du continent afin que les téléspectateurs puissent voir quels essais et parcours les ont menés ensemble, y compris des combats et des transformations douloureuses.

Avec une deuxième saison déjà décidée et des changements par rapport aux livres et aux jeux déjà effectués, il est temps de regarder les alignements moraux de certains des personnages de l’adaptation Netflix, des mages à la royauté.

10 Stregobor: Vrai Neutre

L’introduction de l’émission à Stregobor est douteuse. Il prétend qu’il a besoin d’un monstre humain tué et dit juste la bonne moitié de la vérité pour faire paraître la princesse Renfri monstrueuse. Non pas que Geralt en tombe amoureux. Stregobor semble parfois trouver les règles utiles, ou il ne prendrait pas la peine d’être dans la Confrérie des mages.

Mais cela ne semble vraiment être qu’un outil pour lui, et il semble prêt à enfreindre les règles pour faire avancer les choses, comme son génocide de bébé éclipse (qui ne semble pas avoir été pré-approuvé). Alors que Stregobor parle d’un bon jeu sur le «moindre mal», il semble trop intéressé à satisfaire sa propre curiosité et désire vraiment se soucier de savoir si quelque chose est bien ou mal.

9 Reine Calanthe: neutre chaotique

Queen Calanthe est un sac mixte. Elle ne laisse personne se mettre sur son chemin, et elle a une soif de sang et une séquence rebelle pour laquelle les Cintrans la détestent. Mais elle est aussi une amante et une grand-mère impliquée. Elle montre un sens du devoir envers son peuple lorsque Nilfgaard attaque, prouvant qu’elle ne penche pas aussi loin que le mal.

Chaotique est un très bon mot pour Calanthe; lors du mariage de sa fille, elle ordonne à ses hommes d’attaquer Duny et Geralt. Mais dès que son amant commence à se battre aux côtés de Duny et Geralt, elle intervient pour les aider à la place de ses propres hommes avant de leur dire d’arrêter. C’est une femme très imprévisible.

8 Jaskier: bien chaotique

Jaskier aime aider. Malheureusement, il est un peu nul. Sa première tentative pour “aider” Geralt rend le sorceleur célèbre, mais avec pour effet secondaire de le faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas. Il obtient également par inadvertance Geralt un enfant de surprise et une nouvelle petite amie.

Au début, Geralt est assez en colère à ce sujet, mais il semble commencer à y arriver d’ici la fin de la première saison, alors Jaskier est peut-être plus un idiot savant à aider. Jaskier n’a aucun respect pour les traditions ou les codes, et se sent libre d’embellir ou de déformer la vérité dans ses chansons, et met sa “saucisse dans le mauvais garde-manger royal”, comme le dit si clairement Geralt dans l’épisode 4.

7 Tissaia De Vries: neutre légal

Tissaia finit par ressembler à l’un des bons gars vers la fin de la première saison, mais après la première partie, il est difficile de la qualifier de bonne. Tissaia suit les règles de la Confrérie et soutient l’institution en raison du bien qu’elle croit qu’ils font pour la société.

Mais elle achète Yennefer comme une esclave, la force à suivre des cours de magie et menace sa vie avec des tâches folles comme attraper la foudre dans une bouteille sans une formation appropriée. Non seulement cela, mais elle transforme les acolytes ratés en anguilles pour alimenter un bâtiment pour l’éternité. Aussi bonne qu’elle se croie, elle se penche un peu trop loin du mauvais côté pour tenir dans cette boîte.

6 Mousesack: Bon neutre

Mousesack est la personne rare que Geralt semble appeler un ami. Ce n’est pas difficile de voir pourquoi; Mousesack est un gars très sympathique, mais il semble aussi raisonnable et maniable dans une confiture. Mousesack a un certain respect pour les règles du monde, comme la loi de la surprise et du destin.

Il essaie de convaincre Geralt de réclamer la surprise de son enfant de peur que tout ne s’écroule, mais Geralt se calme quand même. Mais il ne semble pas se contenter de respecter les règles, car il ne dit pas à Calanthe qu’il va rendre visite à Geralt au sein de Cintra.

5 Fringilla: le mal licite

Bien qu’il ne soit pas clair exactement ce qu’est la flamme blanche à ce stade de l’histoire, Fringilla croit clairement en leur code. En fait, elle semble être un leader dans ce nouvel ordre du Sud qui n’est pas d’accord avec les pratiques de la confrérie magique.

Elle garde son sang-froid et est assez civile pour aller à la réunion du conseil de la Confrérie quand ils discutent de l’attaque de Nilfgaard, conseille le pays Fringilla. Bien qu’elle dise beaucoup de choses pour les irriter, son air de décorum quand elle parle de la façon dont il n’y a rien de tel que la magie légère et sombre la place fermement dans la catégorie du mal licite.

4 Dara: Bon neutre

Dara semble être une personne très naturellement serviable. Bien qu’il ait le droit de craindre les humains en tant qu’elfe, son premier instinct est d’aider Cirilla quand il la voit sur le point de manger des baies empoisonnées. Et il continue de l’aider même lorsqu’elle fait des choses risquées.

Il essaie de la sauver quand elle va errer à travers le champ de cadavres en transe, et il la protège du doppler. Mais il n’a pas montré qu’il évolue vraiment vers le licite ou le chaotique. Il semble se soucier de suivre les règles, comme celles que les Dryades énoncent, mais il n’obéit pas non plus à Ciri lorsqu’elle lui dit de tuer le doppler.

3 Yennefer: neutre chaotique

Yennefer a déclaré qu’elle avait toujours voulu être importante. Ses actions tendent à montrer qu’elle n’est ni investie dans l’aide aux gens ni dans leur mal. C’est au cas par cas; parfois, elle aidera quelqu’un comme Jaskier, qui a été blessé par un djinn, et parfois elle blessera des gens comme la reine Kalis (qu’elle laisse mourir après avoir été appelée inutile).

Elle est égoïste parce que sa vie lui a appris qu’elle ne peut compter sur personne d’autre pour être là. Yennefer dédaigne l’autorité des règles et des codes, ce qui est juste car ils semblent avoir gâché sa vie. Elle déteste la confrérie en particulier, et déteste l’idée que quelqu’un d’autre fasse des choix pour elle.

2 Princesse Cirilla: bien neutre

Cirilla n’a encore rien fait pour montrer qu’elle est mauvaise. Le plus proche qu’elle a obtenu est un incident dont elle ne semble pas se souvenir, quand elle a sonné comme si elle récitait des prophéties et s’est réveillée avec la mort de ses agresseurs et a jeté des balles à proximité.

En plus de cela, elle est sympathique et terre-à-terre, appréciant son temps à jouer aux articulations plus qu’à ses fonctions royales. Bien qu’elle semble détester les attentes de sa grand-mère, elle les respecte toujours. Elle commence à abandonner la loi en grande partie parce qu’elle doit fuir pour sauver sa vie et se contenter de rien.

1 Geralt: bien légal

Geralt a ses codes, et il s’assure que tout le monde le sait. Il est assez franc pour défier la reine Calanthe d’avoir suggéré qu’il tuerait quelqu’un sur son caprice, et il recommence quand elle lui dit de tuer un homme maudit. Il tue des monstres, et ce n’est pas un monstre. Il fera également un effort supplémentaire pour sauver quelqu’un.

Il essaie de donner à Renfri une seconde chance avec la possibilité de partir au lieu d’assassiner Stregobor. Et il combat une striga toute la nuit pour la garder hors de sa crypte assez longtemps pour redevenir humaine. Bien que parfois impassible et sarcastique, Geralt est peut-être en route vers un mème de Good Guy Geralt.

