The Witcher de Netflix: 15 meilleures citations sur le spectacle

The Witcher est enfin sorti sur Netflix, donnant vie à l’une des séries fantastiques les plus populaires à décoller ces dernières années. Les histoires de Geralt de Rivia ne sont guère nouvelles, les livres ayant été publiés au début des années 90 et traduits en anglais à partir de 2007. Cependant, avec le succès de la série de jeux vidéo à succès, le public était ravi de voir The Witcher obtenir son sur- adaptation à l’écran.

L’une des raisons pour lesquelles les jeux ont reçu un tel succès est leur haute qualité d’écriture. Cela a amené une attente que l’écriture de l’émission de télévision serait tout aussi grande. Dans cet esprit, voici les dix meilleures citations de l’émission.

Mis à jour le 31 mars 2020 par Mariana Fernandes: La première de la deuxième saison de The Witcher semble plus éloignée que jamais. C’est ce qui se produit lorsque vous avez la chance de regarder une saison entière – vous devez attendre la prochaine! Mais nous sympathisons avec vous. Nous pouvons à peine garder une trace du nombre de fois où nous avons revu Geralt de Rivia mener ses combats. Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous avons emballé cette liste avec encore plus de lignes emblématiques de l’émission! Et soyez averti – ce sont tous des T-shirts dignes, vous voudrez peut-être en commander quelques-uns.

15 “Quoi que vous manquiez de talent, vous rattrapez la confiance.”

Yennefer avait l’un des chemins les plus impressionnants de l’émission. Elle est le summum de la persévérance et du travail acharné, une source d’inspiration pour de nombreux téléspectateurs de l’émission. Bien sûr, elle n’est pas parfaite. Mais c’est ce qui fait d’elle un personnage si intéressant au départ. Yennefer nous a montré que peu importe d’où vous veniez, vous pouvez toujours vous élever au-dessus.

Et la fille offre aussi de bons conseils. Il y a beaucoup de moments citables grâce au mage, mais c’est l’un des meilleurs. Elle dit la vérité – pour beaucoup, la confiance se construit en la simulant jusqu’à ce que vous la fassiez. Et ceux qui semblent confiants dans ce qu’ils font gagnent toujours la confiance des autres, quoi qu’il arrive.

14 “Si je dois choisir entre un mal et un autre, je préfère ne pas choisir du tout.”

L’une des choses les plus troublantes à propos de Geralt est à quel point il essaie de faire croire à tout le monde autour de lui qu’il est un sac à ordures sans cœur et sans émotion. Mais la plupart de ses actions et décisions tout au long du spectacle sont tout le contraire. The Witcher lui-même est une véritable énigme, et nous avons hâte d’en savoir plus sur ce qui se cache en dessous.

Mais cette citation, en particulier, est la meilleure pour décrire le jugement moral de Geralt. À la fin de la journée, il ne choisira pas si choisir signifie choisir entre le pire et le pire. Il ne commettra pas de crime simplement parce que c’est un peu moins mauvais que l’alternative. Geralt veut vraiment que nous croyions qu’il est le méchant, mais il prouve constamment le contraire.

13 “Vous ne pouvez pas dépasser le destin simplement parce que vous en avez peur.”

Le destin est probablement là-haut avec “hmmmm” dans les mots les plus parlés de The Witcher. Toute la première saison tourne autour du destin et de l’impossibilité d’y échapper. Et nous devons être honnêtes – très peu de spectacles ont le pouvoir de faire en sorte que le public réfléchisse autant à quelque chose dont nous ne savons rien.

C’est peut-être la citation la plus profonde que Mousesack nous ait donnée. Et cela nous fait réfléchir aussi. Si le destin existe vraiment, et que nous savons en quelque sorte ce qu’il contient, pouvons-nous réellement le fuir? Pouvons-nous l’empêcher de se produire si nous avons peur? Eh bien, s’il y a quelque chose que la série a enseigné, c’est que vous ne pouvez pas.

12 “Face à l’inévitable, les bons dirigeants doivent toujours choisir la miséricorde.”

Dites ce que vous voulez de la reine Calanthe, mais la femme a suffisamment de sagesse sur la guerre et le pouvoir pour écrire une série de romans. Calanthe a pris sur elle d’élever Ciri pour devenir la meilleure reine qu’elle pourrait être, et cela a abouti à une poignée de joyaux que les meilleurs monarques ne pourraient pas conjurer s’ils le voulaient.

Ses paroles à sa petite-fille lorsqu’elle est sur le point d’offrir à ses sujets du poison pour éviter une mort horrible et douloureuse plus profonde que les épées de l’armée. Ils sont profonds et sonnent vrai pour tous ceux qui ont déjà été dans une situation aussi ingrate.

11 “Le chaos est le même qu’il a toujours été. Les humains se sont juste mieux adaptés.”

Oh Geralt, pour toujours le … pessimiste? Un réaliste est probablement le meilleur mot pour le décrire. Et cet homme a aussi une certaine sagesse à partager avec tout le monde. Même si The Witcher se déroule dans un univers complètement différent, où les elfes et les mages et tout le reste est possible, il existe encore des similitudes.

Et la plus urgente est sans l’ombre d’un doute la manière dont les gens gèrent le chaos. Cela a toujours fait partie de notre histoire. Il reviendra toujours. Et c’est à nous d’apprendre à vivre avec – ou à périr.

10 “Le mal est le mal … Moins, plus grand, fraisage. C’est tout de même.”

Dans le premier épisode, «Le début de la fin», Geralt de Rivia est recruté par le mage Stregobor pour tuer une femme nommée Renfri qui, née sous le soleil noir, a été maudite. Stregobor l’a décrite comme une femme violente qui a volé et assassiné des gens sur la route, disant que la tuer était le moins mal.

Geralt a répondu avec la citation caractéristique ci-dessus (en ajoutant au nom de Stregobor où se trouvent les points de suspension). Ceci est le résumé parfait de ses croyances. Le mal est le mal. Cela marque Geralt comme plus qu’un tueur à gages, mais un héros dont la morale n’est pas à vendre.

9 “Le respect ne fait pas l’histoire.”

Cette ligne fait partie d’un échange entre Geralt et le barde Jaskier (connu sous le nom de Dandelion dans tous les autres médias anglais de la franchise The Witcher). Geralt est recruté pour tuer un diable qui a causé des troubles. Il s’avère que le diable est en fait un sylvestre qui aide à protéger certains elfes très importants.

Après que les elfes aient épargné Geralt et Jaskier, le barde commence immédiatement à composer une chanson qui déforme la vérité. Geralt demande “où est votre nouveau respect?” Jaskier, qui a gagné le respect des elfes, indique clairement que sa priorité est d’aider Geralt à entrer dans l’histoire.

8 “Il n’y a pas une personne vivante qui ne se regarde pas dans le miroir et ne voit quelque déformation … sauf ou nous.”

Ceci est une excellente ligne sur la façon dont les mages de la série peuvent modifier leur apparence pour atteindre une beauté parfaite. Cela fonctionne particulièrement bien car le personnage Yennefer est enclin à obséder sur ses déformations, essayant de se suicider la première fois qu’elle voit son propre reflet bossu dans un miroir en se coupant les poignets avec des éclats de miroir après l’avoir frappé.

La beauté est superficielle, comme le soulignent les mages en la rendant éternelle et quelque chose qu’ils évoquent avec leur métier. C’est aussi l’une des choses que les gens obsèdent le plus.

7 “J’adore la façon dont vous vous asseyez dans un coin et couvez.”

Ce n’est pas une ligne particulièrement profonde, mais c’est un excellent dialogue avec les personnages. Il illustre la façon dont Jaskier pense. Repérant Geralt, il utilise cette ligne de couvaison.

Alors qu’il s’approche, Jaskier ajoute une remarque encore plus drôle – et qui est plus ou moins impossible à discuter: “Allez. Vous ne voulez pas faire attendre un homme avec du pain dans son pantalon.” Vraiment, un homme d’esprit infini, c’est une bonne chose que Jaskier soit là pour offrir un tel commentaire – et pour s’assurer que tous à portée de voix jettent une pièce à leur sorceleur.

6 “Je ne m’incline devant aucune loi faite par des hommes qui n’ont jamais eu d’enfant.”

C’est une phrase prononcée par la reine Calanthe, la lionne de Cintra. Calanthe est une femme forte qui n’a pas l’intention d’être dirigée par les hommes de volonté du tribunal déterminés à la limiter avec leurs notions patriarcales.

Il y a un autre élément à l’œuvre ici. L’un des thèmes actuels de la série est que les femmes puissantes se voient refuser le droit de contrôler leur propre agence de reproduction, soit en tant que sorcières rendues stériles, soit en tant que femmes nobles et reine dont la vie exige qu’elles donnent naissance à des fils et héritiers, ou bien des femmes dont les enfants sont prises par “Destiny” en raison de la loi de la surprise.

5 “Mais une promesse faite doit être honorée. Aussi vrai pour un roturier que pour une reine.”

Geralt raconte cela à la reine Calanthe après avoir tenté de nier le destin et la promesse que son mari a faite au chevalier Duny. Duny avait sauvé la vie du mari de Calanthe, ne demandant en retour que la bénédiction de la loi de la surprise. Il s’est avéré que la surprise était que Calanthe était enceinte et que sa fille serait promise en mariage à Duny – un engagement que Calanthe a tenté de rompre.

Ne pas rompre une promesse n’est pas particulièrement révolutionnaire, mais tenir sa parole est le fondement de l’honneur, et fait partie de ce qui garantit les contrats entre la famille royale et les gens du commun. Un leader auquel on ne peut pas faire confiance ne peut pas rester longtemps leader.

4 “Je déteste vous le casser, mais ce navire a navigué, fait naufrage et coulé au fond de l’océan.”

Un chevalier voyageant avec Yennefer lui dit qu’il ne ternirait pas son honneur en présumant entrer dans sa tente. Heureusement, Jaskier est là pour désabuser le chevalier de toutes les notions que Yennefer a toute notion d’honneur ou de chasteté qui lui reste.

De toute évidence, le barde ne déteste pas le casser au chevalier que le navire a navigué et a chaviré sur le fond de l’océan. Pour tout l’humour, cependant, cette ligne est une belle configuration pour des événements plus dramatiques dans l’épisode “Rare Species”. Geralt, qui fait partie de ceux qui ont couché Yennefer, tente de réparer leur relation, tandis que Jaskier s’efforce de prouver qu’il est un ami digne de Geralt. À la fin de l’épisode, tous les trois sont anéantis émotionnellement.

3 “Les États montent et descendent comme la marée.”

Ce commentaire de Geralt est profondément profond. Lui et Yennefer ont une durée de vie plus longue que la personne moyenne, ayant vu leur corps modifié pour devenir respectivement sorceleur et sorcière. Chacun a probablement vu des États monter et descendre – ils ont certainement vu des rois et des reines le faire.

Aucune nation n’est garantie pour durer. Si les habitants d’un pays souffrent de la faim et souffrent alors qu’un monarque est plein de richesses, il s’effondrera de l’intérieur, tandis que les forces extérieures peuvent également renverser une nation alors que les armées envahissent. Les nations sont aussi sujettes au changement que la marée.

2 “Ils ont fait mon choix. Je le veux.”

Il s’agit d’une excellente ligne qui fonctionne à plusieurs niveaux. Yennefer a été stérilisée par ceux qui lui ont appris à devenir sorcière. Sa solution est de tuer un dragon vert et de découper son cœur pour l’utiliser dans un sort pour restaurer sa fertilité. Geralt lui dit que cela ne fonctionnera pas et qu’elle serait une terrible mère. Elle répond que si elle veut être mère ou non, elle veut pouvoir choisir.

Tragiquement, certains choix, une fois retirés, ne pourront jamais être retrouvés. Le symbolisme n’est pas subtil, mais il est puissant.

1 “Nous devons nous accrocher à quelque chose. Sinon, le monde sombrera dans le chaos.”

Alors que Geralt fait un rêve de fièvre après avoir été mordu par une goule, sa mère lui apparaît et lui dit ces mots, affirmant que la famille vit selon un code. C’est intéressant à plusieurs niveaux, car Geralt est un homme qui vit clairement selon un code, mais sa mère est aussi une sorcière, une femme qui utilise littéralement le chaos pour effectuer sa magie.

Qu’il s’agisse d’une hallucination ou d’un souvenir, il est agréable d’avoir une révélation sur ce qui fait de Geralt un personnage moralement concentré et ancré.

