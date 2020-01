The Witcher est en passe d’être la plus grande série télévisée de tous les temps de Netflix

Plusieurs millions de personnes ont lancé une pièce de monnaie à leur sorceleur, selon le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Netflix qui vient d’être publié mardi 21 janvier.

Selon une lettre envoyée par le service de streaming aux actionnaires, quelque 76 millions d’abonnés ont regardé la première saison de l’émission, ce qui en fait l’une des premières saisons les plus populaires de la société et, potentiellement, la plus grande émission du service. Les chiffres sont assez étonnants et placent la série au-dessus de certaines des plus grandes séries de la décennie, comme Game of Thrones, qui comptait plus de 19 millions de personnes regardant son dernier épisode.

Le problème ici est que les chiffres sont tabulés selon le système de visionnage révisé de Netflix qui compte deux minutes de visionnage – ce que Netflix appelle “ un choix intentionnel ” – la même chose que regarder 70% d’un épisode sous son ancien système de mesure, et sont très différent des métriques que Nielsen utilise pour mesurer des émissions comme Game of Thrones.

Cela dit, quel que soit le système que vous utilisez, le fait que 76 millions d’abonnés aient choisi de regarder la série (même pendant deux minutes) avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia est toujours assez impressionnant. C’est plus d’abonnés que son concurrent américain Hulu, et sept fois le nombre d’abonnés de Disney Plus il y a deux mois.

Croissance lente aux États-Unis, mais grande entreprise à l’étranger

Bien sûr, The Witcher n’était pas le seul nouveau spectacle le mois dernier. Dans le même dossier, Netflix dit que The Crown a recueilli 73 millions de téléspectateurs au total après ses débuts dans la saison et 6 Underground, un nouveau film du réalisateur Michael Bay et mettant en vedette Ryan Reynolds, comptait 83 millions de membres. La dernière partie semble assez douteuse, mais encore une fois, les téléspectateurs n’ont eu à le regarder que plus de deux minutes pour qu’il compte.

Le reste de la lettre aux actionnaires de Netflix n’est pas si intéressant que cela, mais il y avait quelques statistiques remarquables qui méritent d’être signalées. Pour commencer, Netflix rapporte qu’il a généré 20 milliards de dollars de revenus en 2019 et dit qu’il a dépassé 100 millions d’adhésions payées en dehors des États-Unis où il compte maintenant près de 70 millions d’abonnés.

Netflix dit qu’il va utiliser l’argent généré pour investir dans de nouvelles formes de contenu, en montrant Black Mirror Bandersnatch comme un exemple de la façon dont il peut “ accroître l’engagement et nos capacités de narration ” en plus des titres précédemment annoncés comme BoJack Horseman Season 6, Locke et Key et Ozark Saison 3.

Du côté de la technologie, Netflix a vanté ses plans uniquement mobiles qu’il a déployés en Malaisie, en Indonésie et en Inde, qu’il dit qu’il apportera à plus de pays au cours de l’année à venir.