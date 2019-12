The Witcher: Henry Cavill a poussé pour la magie de Geralt malgré le coût de CGI

Approche de la version Netflix de Le sorceleur, Henry Cavill voulait absolument que le public sache de quel type de magie son personnage est capable. Cavill incarne Geralt de Rivia, un «sorceleur» ou un chasseur de monstres mutant doté d'une force surhumaine (entre autres). Ceux qui connaissent le personnage savent qu'il provient d'une collection de romans fantastiques et de nouvelles écrites par Andrzej Sapkowski. Ce matériel source a été utilisé pour créer la série de jeux vidéo extrêmement populaire du même nom. Tous ces titres se déroulent sur une Terre sans nom, la majeure partie de l'action se produisant sur une masse terrestre connue sous le nom de Continent.

La magie sur le continent se présente sous de nombreuses formes différentes; par exemple, la magie peut provenir d'une source puissante (généralement un mage) ou être le résultat d'un signe. Les signes sont de simples sorts magiques employés par les sorciers, qui ne connaissent pas nécessairement trop les formules magiques – tout ce dont ils ont besoin, c'est de concentration et d'un geste de la main. Un signe commun est celui du signe Aard (une sorte de poussée télékinétique). Ceci est illustré dans The Witcher de Netflix; cependant, le nombre de signes différents utilisés par Cavill's Geralt n'est pas aussi varié que dans certaines œuvres écrites ou titres de RPG (jusqu'à présent).

Les fans ont salué la performance de Cavill en tant que Geralt. De sa voix, ses cheveux et ses yeux à son comportement, Cavill’s Witcher semble être le croisement parfait entre ce que les gens savent sur la page et dans les jeux. Dans une interview avec GQ, Cavil, qui est un joueur passionné, a discuté de vouloir inclure autant de signes de Geralt que possible dans la série. «Je voulais vraiment pousser ça là-dedans, parce que pour moi, le public doit savoir qu'il peut faire ces choses. Cela comptait pour moi parce que tout cela fait partie du fait d'être un sorceleur. »

Il a été rapporté que la première saison de The Witcher avait un budget d’environ 15 millions de dollars ou plus par épisode; les créateurs ont eu à peu près toute latitude pour montrer ce qu'ils voulaient. L'utilisation des signes par Geralt aide à établir le personnage comme un adversaire digne; cependant, son inventaire magique pâlit en comparaison avec le type de pouvoir que nous voyons Yennefer utiliser dans les épisodes ultérieurs. Bien que certains fans (et même Cavill) puissent être déçus que la première saison n'ait pas montré de signes d'utilisation de Geralt tout le temps, c'est probablement pour le mieux. Les showrunners ont exprimé par le passé le désir de présenter non seulement la magie de Geralt mais aussi celle du continent au public de manière fondée. Nous voyons Geralt boire une grande variété de potions (toxiques) pour améliorer son corps ou lui profiter d'une autre manière.

Alors que la représentation de Geralt lui-même s'aligne sur ce que les fans imaginent être un sorceleur grâce aux jeux vidéo, le récit de l'émission est plus axé sur les livres. Son inclination à établir lentement ses trois personnages principaux et le monde (via différentes chronologies) sert de base à son étalage délicat de magie. Le sorceleur aurait pu facilement passer par dessus bord avec la mort et la destruction induites par magie, mais cela aurait pu sembler bon marché. Le sorceleurLe monde est un monde où la magie a un coût; en prenant un péage sur ses utilisateurs (montré par des choses comme le passé tortueux de Geralt ou ses potions toxiques) ce n'est pas une solution facile à tous les problèmes. Au cours des saisons suivantes, Caveral's Geralt peut être vu en utilisant plus de signes, certains même imposés par des sorts, mais il y aura certainement un coût et pas seulement un budget.

