The Witcher: les origines, les pouvoirs et l'apparence de Yennefer

Yennefer de Vengerberg est l'un des personnages les plus importants de Netflix Le sorceleur, et son histoire d'origine, ses pouvoirs et son aspect déformé original sont quelque chose qui ouvre de nombreuses questions. Le sorceleur La série a lancé les fans dans l'extrémité profonde de la propriété fantastique populaire, présentant la plupart de ses principaux acteurs tout en offrant un aperçu de leur histoire et de leur intégration dans le monde. Le sorceleur est certainement le genre de spectacle qui incitera les fans à creuser plus profondément dans son histoire, et l'un des personnages les plus intrigants – et complexes – est Yennefer de Vengerberg, la puissante sorcière qui est inextricablement liée à la fois à Geralt de Rivia et à Ciri. au cours de la première saison.

Le sorceleur comporte un saut chronologique compliqué et un mythe incroyablement profond pour commencer, il peut donc être difficile de vérifier chaque détail d'un personnage et comment son histoire se déroule dans le plus grand schéma du récit. L'histoire de Yennefer est encore plus bizarre que certains des éléments les plus étranges de la série, car sa transformation et sa formation Le sorceleurEn comparaison, la loi de la surprise est aussi simple qu'un ticket de parking. Au moment où Yennefer lance des sorts sur un champ de bataille, elle a déjà subi une transformation, à la fois mentale et plus évidente, et son implication ne fait que s'amplifier à partir de là.

Pour les fans qui veulent tout savoir Le sorceleurYennefer de Vengerberg, ils peuvent essentiellement – son personnage ne s'écarte pas du tout de sa représentation dans les livres d'Andrzej Sapkowski. Ils fournissent également un peu plus de détails sur qui est Yennefer et comment elle devient une belle et puissante sorcière. De toute évidence, il y aura des SPOILERS potentiels à venir, donc les fans qui cherchent à rester dans l'ignorance Le sorceleur les personnages voudront marcher avec prudence.

Yennefer a eu une enfance difficile grâce à sa naissance avec plusieurs malformations physiques dans une famille qui ne comprenait pas les limites qu'elle lui causait. Son père l'a immédiatement détestée et a blâmé la mère de Yennefer pour cela, selon La tour du Swallow, et a blâmé son origine, car Yennefer est partiellement elfe. Dans la version Netflix de Le sorceleur, Le vrai père de Yennefer est la source de ses onze lignées, mais dans les livres, c'est sa mère. Quoi qu'il en soit, sa mère essaie de la protéger pendant son enfance tandis que son père la relègue finalement à des tâches subalternes, remarquant qu'elle est "aucune de mes filles" dans Le sorceleur épisode 2, "Quatre marques".

Yennefer finit par éveiller ses capacités de source lorsqu'elle est ridiculisée et intimidée par les villageois locaux, qui la font se téléporter par inadvertance, où elle rencontre le mage Istredd. Elle est ensuite découverte par Tissaia de Vries, sorcière et rectoresse d'Aretuza, une académie de magie pour jeunes femmes. Tissaia l'achète à son père pour quatre marks, moins que le prix d'un porc, puis l'emmène pour commencer sa formation de sorcière.

Yennefer, comme tous les mages, tire son pouvoir du Chaos et doit les contrôler avec son entraînement. Elle est l'une des sorcières les plus puissantes du monde, possédant la volonté de faire tout ce qui doit être fait pour assurer la victoire dans ses efforts, et elle est également très rusée, bien que dans la version Netflix de Le sorceleur la plupart des exemples de Yennefer sont de ses jours plus jeunes et plus inexpérimentés. Bien que son séjour à Aretuza soit à l'origine caractérisé par des luttes pour contrôler son pouvoir, elle montre néanmoins une habileté unique et naturelle à certaines des variantes les plus compliquées de la magie. Istredd, par exemple, est déconcertée de pouvoir invoquer un portail lors de son premier essai lors de leurs sessions de formation privées, et Yennefer est également capable de canaliser la foudre à travers son propre corps plutôt que dans le récipient en verre que Tissaia demande aux étudiants d'utiliser.

Yennefer est si puissante en partie parce qu'elle est de sang elfique. Les elfes dans le monde de Le sorceleur la magie essentiellement «inventée» telle qu'elle est connue dans le monde, l'enseignant plus tard à l'humanité après la conjonction des sphères. Alors que l'humanité est surtout connue pour la magie à l'époque Le sorceleurLe récit commence, les elfes restent de puissants praticiens de l'art de la magie. Pissenlit (Jaskier, dans la série Netflix de Le sorceleur) Décrit plus tard les pouvoirs de Yennefer dans Temps d'outrage, Pensant que son visage est le visage de "la déesse de la vengeance, de la destruction et de la mort"Il va sans dire que Yennefer est une sorcière incroyablement puissante et la version Netflix de Le sorceleur ne démontre que des parties de cette force inimaginable.

De toute évidence, la plus grande différence que les fans verront dans Yennefer comme la version Netflix de Le sorceleur progresse est son apparence, qui change radicalement. Yennefer est née avec un bossu et une mâchoire difforme, et plus tard, pendant son séjour à Aretuza, tente de se suicider lors de sa première nuit, la laissant avec de profondes cicatrices au poignet. Plus tard, elle apparaît sans déformations physiques et sans cicatrices au poignet, et c'est parce qu'elle subit un rituel enchanteur où un sorcier utilise son image idéalisée des femmes les plus puissantes du monde pour la transformer en quelqu'un de plus beau – quelque chose qui est fait pour les sorcières, au moins partiellement, pour être plus attrayantes pour les rois qu'elles conseilleront.

Le look de Yennefer n'est cependant pas bon marché. Elle choisit de subir le processus enchanteur sans aucune des herbes sédatives nécessaires, ce qui signifie qu'elle est consciente et capable de ressentir toutes les parties de la procédure, ce qui comprend le fait de retirer son utérus par magie et les flammes remodelant intérieurement sa peau et ses os. En dépit d'être enchaînée, la douleur est si intense que Yennefer est capable de rassembler la force de briser ses contraintes, indiquant à quel point le processus est affreux. Notamment, Yennefer conserve deux des qualités que les gens commentent le plus souvent son apparence de son esthétique naturelle précédente: ses cheveux corbeau, qu'elle complète presque exclusivement avec des vêtements noirs, et ses yeux violets, qui restent les mêmes après sa transformation.

L'apparition de Yennefer dans Le sorceleur est également la raison principale de l'engagement de son personnage avec les djinns et d'autres formes de magie puissantes mais instables, comme les organes de dragon. Le coût pour chaque sorcière qui subit la procédure de l'enchanteur est leur fertilité, et Yennefer regrette profondément de ne pas pouvoir avoir d'enfant plus tard. La stérilité de Yennefer est également l'une des premières qualités auxquelles elle et Geralt peuvent se lier, car les sorcières sont rendues stériles pendant leur processus de mutation.

