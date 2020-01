The Witcher recevra son propre film: l’annonce de Netflix

Fin 2019 le Netflix est arrivé The Witcher. La série basée sur le livre du même nom, bien que certainement davantage tirée par le succès du troisième chapitre de la série de jeux vidéo, était sans l’ombre d’un doute ce dont la société avait besoin derrière la plate-forme de streaming. Il a été vu par 76 millions de comptes, un record qui a clairement fait comprendre à celui qui est derrière une marque que vous pouvez traire, dans un sens positif signifie.

Pour souligner le désir de Netflix de se concentrer encore plus sur The Witcher, il y a pensé l’annonce officielle fait récemment. arrivant un film sur la série, mais ce sera un film d’animation. Le titre est déjà connu Cauchemar du loup. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose à ce sujet, sauf la description qui a été publiée. Une phrase. “Le monde de The Witcher se développe dans ce film d’animation qui explore une nouvelle menace pour le continent.”

The Witcher: le film d’animation arrive bientôt

Si pour le Deuxième Saison de la série, nous devrons attendre l’année prochaine, pour le film que nous ne connaissons pas. Apparemment, les producteurs seront les mêmes que lors de la première saison ou Lauren Hissrich et Breau DeMayo. Un studio sud-coréen s’occupera de l’animation Studio Mir. Pour les non-initiés, deux des principales œuvres de ce dernier sont The Legend of Korra et Voltron: Legendary Defender.

Probablement pas beaucoup aimeront l’idée d’avoir un film d’animation plutôt qu’une action en direct comme la série. Cela dit, il y a toutes les cartes sur les planches pour le faire aussi projet un succès.