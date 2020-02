The Witcher saison 2: date de sortie, nouveaux personnages et ce que nous savons

Nous ne pouvons tout simplement pas attendre que la saison 2 de The Witcher arrive déjà sur Netflix. La première saison de l’émission, mettant en vedette la mâchoire de bateau à vapeur sur les jambes Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia, s’est imposé comme le prochain concurrent majeur de la couronne fantastique de Game of Thrones, traquant 76 millions de téléspectateurs dans son chapitre d’ouverture. Comme prévu, la saison 2 de The Witcher proposera beaucoup plus de chasse aux monstres, moins de confusions dans la chronologie – puisque (les spoilers) Geralt et Ciri étaient unis à la fin de la saison 1 – et (nous espérons) des airs plus accrocheurs de Jaskier le barde pour nous garder chanter jusqu’à une troisième saison probable.

De nouveaux détails émergent à propos de The Witcher saison 2 tout le temps, principalement grâce aux interviews très franches et détaillées de la showrunner Lauren Hissrich. La saison 2 a été confirmée avant même que l’émission ne soit arrivée sur Netflix, telle était la confiance dans la série dirigée par Cavill, et le tournage aurait commencé le 12 février au Royaume-Uni.

Avec des livres, des bandes dessinées et des jeux connexes, un véritable trésor de bonté de sorcellerie juteuse, The Witcher season 2 fournira sans aucun doute un lot de fils encore plus excitant – la saison 1 n’a utilisé que les deux premières collections d’histoires courtes. Ci-dessous, nous avons utilisé l’expertise des livres The Witcher pour informer de ce qui risque de se produire dans la saison 2.

Ci-dessous, lisez tout ce que nous savons sur la date de sortie de la saison 2 de The Witcher, le casting, l’histoire et plus encore.

(Crédit image: Netflix)

La date réelle la plus proche de la date de sortie de The Witcher saison 2 que nous avons est ‘2021’. Cela a été rapporté par Variety mais a également été confirmé par l’écrivain Lauren S. Hissrich lors d’un Reddit AMA, qui a déclaré: “Nous n’avons pas encore de date de lancement cible pour la saison 2, après 2021”. Ce n’est pas beaucoup, mais cela garantit qu’il y aura plus d’un an d’attente entre les saisons. Notre meilleure estimation est que nous le verrons au début de 2021.

La saison 2 de Witcher a été annoncée le 13 novembre, environ six semaines avant la diffusion de la première saison. Cela signifie généralement que le réseau ou le service de streaming aime vraiment ce qu’il voit et qu’il est désireux de passer à plus d’épisodes avec le même casting et la même équipe.

La saison 2 tourne à partir de février 2020, cette fois à Londres, en Écosse et dans certaines parties de l’Europe de l’Est.

The Witcher saison 2: deux nouveaux Witchers se joindraient à la série

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) seront tous de retour pour The Witcher saison 2. D’autres annonces de casting commencent à se dérouler. Deadline rapporte que Carmel Laniado a rejoint le casting en tant que jeune fille appelée Violet pendant au moins trois épisodes. Bien qu’elle semble agréable à l’extérieur, elle est en fait assez sadique. On dirait qu’elle s’intégrera parfaitement dans l’univers de Witcher.

Redanian Intelligence, quant à lui, rapporte que deux nouveaux sorciers rejoignent le casting: Lambert, joué par Paul Bullion, et Coën, joué par Yasen Atour. Cela a ajouté du carburant à l’incendie que beaucoup de The Witcher saison 2 nous amènera à Kaer Morhen, où les sorciers sont formés.

Il semble également que Kristofer Hivju – mieux connu sous le nom de Tormund Giantsbane à barbe cramoisie de Game of Throne – jouera Nivellen. Toujours selon Redanian Intelligience, Hivju est apparu dans une panne de casting sous le nom de code ‘Nigel’, qui, selon lui, fait référence à l’homme maudit.

La première saison de The Witcher a utilisé de nombreuses histoires courtes du premier livre comme source d’inspiration, et il semble qu’au moins certains aspects de ‘A Grain of Truth’ figureront dans le second. Cette histoire voit Geralt rencontrer Rivellen dans son manoir isolé: d’autres le considèrent comme un monstre, mais Geralt a des raisons de douter de leurs prétentions.

L’histoire de The Witcher Season 2: ce qui se passe ensuite, selon les livres

Un gros sujet de discussion de la saison 1 était de savoir comment elle racontait des histoires à plusieurs endroits et sur une chronologie non linéaire (bien que la carte officielle Witcher et la chronologie Witcher maintenant publiées aident vraiment), ce qui a donné lieu à une anthologie à plusieurs contes. Il a été partiellement inspiré par l’approche de la narration dans Dunkerque de Christopher Nolan.

Dans une interview avec Vulture, Hissrich admet que même si elle pense qu’elle n’a pas accordé trop de crédit au public – “le public est incroyablement intelligent” – elle avait “mal compris ce que tout le monde recherchait dans leur divertissement”. Elle a dit “J’adore être mise au défi quand je regarde la télévision”, mais elle a reconnu que ce n’était pas le cas pour tout le monde.

Cependant, l’apogée de la saison a réuni tous les fils séparés, amorçant The Witcher saison 2 pour une intrigue plus simple. Hissrich a confirmé que Geralt, Ciri et Yennefer existent maintenant dans la même période.

“C’est là que nous avons terminé la saison un. C’est absolument là que nous reprendrons dans la saison deux. Les histoires seront racontées de manière beaucoup plus linéaire. Elles ne seront pas toutes une histoire. Ce n’est pas comme si les trois sont ensemble et heureux tous mais je veux utiliser différentes manières de voir la série chronologique. “

Cela ne signifie pas que nous ne verrons aucune des aventures épisodiques de chasse aux monstres de Geralt que nous avons adorées dans la saison 1. Hissrich exploitera “différentes nouvelles” pour la saison 2, et suggère la possibilité de scènes de flash-back avec lesquelles raconter leur.

De plus, alors que Hissrich et l’équipe “connaissent déjà les histoires que nous racontons” (également dans son interview sur Vulture), la saison 2 devrait approfondir ses personnages: “Nous n’essayons pas d’introduire constamment de nouveaux personnages tout le temps, et de nouveaux mondes et de nouveaux royaumes. “

(Crédit d’image: Katalin Vermes / Netflix)

Dans une interview avec GamesRadar, elle a révélé que l’histoire de la saison 2 serait “… beaucoup plus concentrée. Il y a un dynamisme plus fort dans l’histoire, car toutes les relations que nous avons établies au cours de la saison 1 commencent en fait à venir dans la saison 2… tous ces éléments constitutifs que nous avons mis en place pour le monde commencent enfin à se rassembler en quelque chose d’un peu plus concret. ”

Cet élément «plus concret» est l’histoire de Ciri, comme discuté par Hissrich dans une interview avec Redmania Intelligence, où elle a déclaré que Ciri sera «au centre de la scène» dans la saison 2.

Mais quelle est l’histoire de Ciri? Dans les livres, l’histoire de Ciri constitue l’intrigue centrale de «la saga». La saga couvre cinq livres, à commencer par Blood of Elves, et se concentre sur Ciri, son importance en tant que royale magique avec le patrimoine elfique, sa relation avec Geralt, ses efforts continus pour survivre, et comment tout cela façonne les événements sur le continent.

En termes de thèmes pour l’histoire de The Witcher saison 2, nous pouvons nous tourner vers les sujets qu’Hissrich a appréciés lors de sa première lecture de The Last Wish. Plus tard dans son interview sur Vulture, elle mentionne qu’elle a apprécié les thèmes de défis de “la marginalisation des gens dans la société, et du racisme et de la xénophobie, mais aussi de la grisaille de la moralité”.

Ces sujets ont déjà été abordés dans la saison 1, mais ils pourraient bien être développés en relation avec Jaskier (Pissenlit dans les livres et les jeux). S’adressant à Vulture, Hissrich taquine qu’en essayant de le présenter comme un coureur de jupons moins effrayant que dans les livres, dans la série 2, “vous recherchez pour lui de trouver son véritable amour … si c’est ce qu’il cherche.”

(Crédit d’image: Katalin Vermes)

La configuration pour cela a déjà commencé, car le tout début de Blood of Elves est couvert dans la saison 1 par le siège et la chute de Cintra et de l’évasion de Ciri. Ailleurs, attendez-vous à voir plus de vie sous la domination nilfgaardienne dans la saison 2, et des tensions élevées entre les humains et les non-humains.

Le grand emplacement de Kaer Morhen devrait également figurer en bonne place dans la saison 2 de The Witcher. C’est la maison ancestrale et la forteresse des sorciers, et Geralt doit emmener Ciri à la forteresse pour la protection et l’entraînement. Ici, il prend la tutelle de Ciri, devenant une figure paternelle. Facteur d’apparition d’un mystérieux et puissant sorcier – poursuivant également Ciri – un peu plus de guerre, de prophéties, de magie noire et, bien sûr, de chasse aux monstres, et la saison 2 commence à sembler incroyablement prometteuse.

En termes de spécificités de l’histoire, Redvania Intelligence affirme qu’une autre courte histoire de The Last Wish apparaîtra, peut-être tissée dans l’arc principal plus linéaire. Cette courte histoire, A Grain of Truth, présente Geralt rencontrant un homme maudit appelé Nivellen qui a été transformé en bête.

Récemment demandé par Pure Fandom pour un teaser sur la saison 2, Hissrich avait ceci à dire: “Sans spoilers, je dirai qu’il y a une récolte de nouveaux monstres, un nouveau coût pour la magie, et des appariements nouveaux et inattendus de nos personnages préférés.”

Attendez-vous à voir plus de la méchante magique Fringilla, aussi. Interrogé par Vulture, Hissrich a confirmé que “vous obtiendrez absolument plus de Fringillla […] nous approfondissons son passé et comment elle s’est retrouvée à Nilfgaard, qui elle est en tant que personne, et comment elle et Yennefer se sont retrouvées sur des chemins si différents. “En d’autres termes, attendez-vous à plus de vers d’oreille métalliques de contrôle mental. Ugh.

The Witcher season 2 sera accompagné d’un film d’animation Witcher

En plus de The Witcher saison 2, un film Witcher de style anime a été annoncé pour Netflix appelé The Witcher: Nightmare of the Wolf. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour celui-ci.

Il sera écrit par Beau DeMayo (qui a scénarisé l’épisode 3 de la première saison), et il se concentre sur Vesemir, le mentor de Geralt. Il sera familier à tous ceux qui connaissent les jeux et les livres. Il sera animé par Studio Mir, qui était à l’origine de la célèbre série Legend of Korra. L’histoire nous ramènera «à une nouvelle menace qui pèse sur le continent».

Un synopsis officiel a été ajouté à Netflix pour Nightmare of the Wolf, qui a ensuite été retiré. “Bien avant d’être le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur après que le mystérieux Delgan le revendique par la loi de la surprise.”

The Witcher season 2: autres rumeurs et détails

Beaucoup de petits détails sur la saison 2 ont fait le tour, et nous les résumerons brièvement dans cette section. L’armure ridée de Nilfgaardian, que certains fans sur Internet n’aimaient pas, sera modifiée dans la saison 2. Hissrich a déclaré au podcast de Flickering Myth Writer Experience que “l’armure de Nilfgaard sera totalement différente. Vous avez cette opportunité.” [in season two] pour revenir en arrière et bien sûr corriger si vous le souhaitez. “

Certaines rumeurs de casting ont également fait le tour. La rumeur veut que le personnage de l’espion redanien Sigismund Dijkstra fasse partie de la saison 2, bien que nous ne sachions pas encore qui le joue. Une vidéo divulguée semble montrer l’acteur Graham McTavish (le Hobbit) auditionnant pour le rôle – mais de toute façon, il n’y a pas encore de nouvelles à signaler à ce sujet.

De même, les gens ont fait campagne pour que Mark Hamill joue le mentor de Geralt, Vesemir. Nous ne pouvons pas être entièrement sûrs que Vesemir sera introduit dans la saison 2 de The Witcher. En janvier 2020, Hissrich a déclaré à IGN, “nous n’avons pas encore contacté son agent parce que nous ne jouons pas encore le rôle” concernant la campagne pour obtenir Hamill dans l’émission.

The Witcher pourrait fonctionner pendant sept saisons sur Netflix

(Crédit image: Netflix)

The Witcher pourrait fonctionner sur Netflix pendant une longue période. S’adressant à SFX, Hissrich prétend avoir pensé à des idées pour sept saisons massives. Et nous sommes à peu près certains qu’il reste suffisamment de matériel source pour que cela soit viable.

Nous avons l’intégralité des histoires de Geralt, Ciri et Yennefer à jouer. Il les emmène à travers le continent vers une riche variété de lieux et nous présente certains des meilleurs personnages fantastiques du monde. Le développement de Ciri est une excellente base pour les futurs contes de l’univers The Witcher qui combinent les thèmes de la famille et de l’amour, du mystère et de la magie.

Elle et Yennefer se séparent de Geralt pendant la saga, et ses tentatives de les réunir forment une partie captivante de l’histoire. Ce voyage le fait traverser le continent et lui fait découvrir de nombreux nouveaux lieux et personnages intéressants. Ensuite, il y a le rôle important de la chasse sauvage: un groupe de guerriers elfes qui attaquent d’autres mondes pour des esclaves. Leur introduction pourrait vraiment augmenter le danger dans la poursuite de Ciri.

The Witcher se sent comme s’il était là pour rester sur Netflix

La première saison de The Witcher a ignoré l’idée qu’il était juste là pour remplacer Game of Thrones. Il a raconté des histoires en toute confiance à sa manière et a présenté un monde fantastique qui a déjà capturé l’imagination des gens. Et, même s’il est peu probable que nous voyions beaucoup de retombées des jeux – ils ne sont pas vraiment des canons selon Sapkowski mais plutôt une “adaptation gratuite contenant des éléments de [his] travail “- nous savons que les fans apprécieront diverses références subtiles à la série, comme ils l’ont fait dans la première saison.

Hissrich et compagnie ne sont pas en train de précipiter cela. Hissrich a déclaré que la série aurait besoin de temps: “Nous ne voulons pas précipiter le produit. Cela ne profite à personne.” Si c’est aussi bon que la première saison, ça vaudra la peine d’attendre.

Si cela peut vous aider à passer le temps jusqu’à la saison 2, vous pouvez enfin écouter la version officielle de ‘Toss a Coin to your Witcher’ sur Spotify.