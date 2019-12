The Witcher sur Netflix: voici quand il sort

La nouvelle émission de télévision Witcher pour Netflix devrait arriver très bientôt. Le réseau de streaming a confirmé que les huit épisodes de la saison 1 seront diffusés à partir du 20 décembre.

Netflix n'a pas confirmé d'heure de sortie spécifique pour The Witcher sur Netflix, mais comme le rappelle PC Gamer, la société lance généralement ses émissions originales à 12 h 00. Vous pouvez voir un aperçu complet des heures de première prévues pour le spectacle par fuseau horaire ci-dessous.

L'émission Witcher TV est basée sur les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, qui ont également inspiré les jeux vidéo de CD Projekt Red. Le showrunner est Lauren Hissrich, qui a précédemment travaillé sur West Wing, Daredevil, The Umbrella Academy et The Defenders. Vous pouvez entendre à la fois Sapkowski et Hissrich sur la façon dont ils ont abordé l'adaptation dans la vidéo ci-dessous.

The Witcher met en vedette l'acteur de Superman Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. L'émission met également en vedette Freya Allan dans le rôle de Ciri et Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. L'aventure de Geralt ne fait que commencer, car Netflix a déjà commandé la sortie de The Witcher Season 2 à un moment donné dans le futur.

GameSpot aura beaucoup plus sur l'émission de télévision The Witcher dans les jours et semaines à venir, alors revenez pour en savoir plus.

The Witcher Netflix Premiere Times (prévu)

00 h 00 PT 20/12/19

1 AM MT 20/12/19

02 h 00 CT 20/12/19

3 AM ET 20/12/19

5 AM BRT 20/12/19

08 h 00 GMT 20/12/19

19 h 00 AEDT 20/12/19

21 h 00 NZDT 20/12/19

