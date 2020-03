The Witcher, un nouveau jeu PS5 après Cyberpunk 2077

Après l’incroyable succès de la série The Witcher ces derniers mois, CD Projekt Red a décidé de développer un nouveau jeu dans la série après la sortie de Cyberpunk 2077 en septembre de cette année. S’il y avait un jeu qui excitait des millions de joueurs, c’était “The Witcher 3.” Depuis l’expansion de The Witcher 3: Wild Hunt, les fans ont désespérément besoin d’un quatrième opus de la série.

Cependant, Adam Kiciński, le président de CD Projekt Red, a confirmé qu’il n’y aurait pas de Witcher 4, malgré le fait que les fans l’exigent fortement. Cependant, cela ne signifie pas que c’est la fin de l’univers The Witcher.

The Witcher, un autre chapitre séparé de l’histoire du 3

L’étude aurait fourni des ressources à une petite équipe de développeurs de jeux pour développer un nouveau jeu The Witcher. Le jeu aura un nouveau concept et ne sera pas une suite directe du dernier chapitre. La bonne nouvelle, cependant, est qu’elle fera toujours partie de la franchise très appréciée. Cela signifie que nous pourrions à nouveau assumer le rôle de Geralt.

D’un autre côté, un grand nombre de développeurs de jeux en studio sont toujours occupés à développer Cyberpunk 2077. Kiciński a précisé que dès la sortie de Cyberpunk 2077,

l’étude dirigera la plupart de ses ressources vers le nouveau titre de The Witcher. En outre, il a déclaré que presque tous les titres actuellement prévus par l’étude tournent uniquement autour de l’univers de The Witcher et Cyberpunk.

En effet, il est certain que le studio développera le nouveau chapitre de la série de consoles de nouvelle génération telles que PS5 et Xbox Series X. En effet, le développement du jeu commencera au moment du lancement de la PlayStation 5. Nous sommes curieux de connaître plus de détails, mais il est encore tôt.