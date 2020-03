Théorie de Godzilla: Ghidorah n’est pas le seul étranger dans le monstre

Godzilla: le roi des monstres Ghidorah n’est peut-être pas le seul Titan extraterrestre dans le MonsterVerse. L’univers cinématographique partagé de Legendary est plein de créatures géantes, et dans King of the Monsters, il a été confirmé que l’une d’entre elles n’était pas de la Terre. Il est possible que d’autres Titans extraterrestres habitent secrètement sur la planète.

Ghidorah peut être ou non le seul adversaire extraterrestre de Godzilla dans le MonsterVerse, mais Godzilla de Toho n’est pas étranger à la lutte contre les ennemis en visite d’autres planètes. Godzilla, qui est apparu pour la première fois à l’écran en 1954, combat les envahisseurs de galaxies lointaines depuis les années 1960, à commencer par Ghidorah lui-même dans Ghidorah de 1964, le monstre à trois têtes. Ghidorah a trouvé un allié extraterrestre, Gigan, dans le film Godzilla vs Gigan de 1972, qui a vu Godzilla et Anguirus faire équipe contre les deux monstres. Godzilla vs SpaceGodzilla a introduit un monstre créé par des cellules Godzilla mutées qui ont trouvé leur chemin dans l’espace. Dans Godzilla 2000, Godzilla a combattu Orga, une créature créée à partir d’un OVNI vieux de 60 millions d’années qui a été retrouvé enfoui dans la Terre.

Alors que Godzilla de Toho a une longue histoire de protection de la Terre contre les menaces extraterrestres, il en va de même pour le Godzilla de MonsterVerse, car il peut y avoir d’autres Titans extraterrestres avec lesquels il a été traité par le passé ou qu’il rencontrera à un moment donné dans le futur. Il y a une quantité raisonnable de preuves suggérant que Ghidorah n’est peut-être pas le seul Titan extraterrestre qui se cache dans MonsterVerse.

Typiquement, Ghidorah est décrit comme un étranger dans les films de Toho, donc les fans étaient curieux de voir si cela serait traduit dans le MonsterVerse. Godzilla: King of the Monsters a en effet confirmé que Ghidorah a des origines extraterrestres, car la nature extraterrestre de Ghidorah avait beaucoup à voir avec l’intrigue principale du film. Emma (Vera Farmiga), Jonah (Charles Dance) et le plan des éco-terroristes reposaient sur la civilisation des Titans rajeunissant avec leur rayonnement. Ils pensaient que la destruction qu’ils provoqueraient entraînerait le début d’une nouvelle ère. Leur plan a pris une tournure horrible lorsque le roi Ghidorah a fait l’impensable en réveillant tous les Titans et en entamant un processus qui terraformerait la planète à son image.

Son comportement a dérouté tout le monde, jusqu’à ce qu’ils réalisent que Ghidorah était un étranger. Ghidorah, n’étant pas de cette planète, est allé à l’encontre de l’ordre naturel parce qu’il n’en a jamais fait partie. Il semblerait que Ghidorah ait atterri sur Terre il y a des milliers d’années et ne soit jamais partie. Il se pourrait que comme Ghidorah de Toho, la vision de MonsterVerse sur le kaiju à trois têtes soit une bête conquérante qui a voyagé de planète en planète, anéantissant les civilisations partout où il allait. Emma avait précédemment expliqué à Monarch que les Titans étaient les protecteurs originaux de la Terre, mais il s’avère que cela ne s’est jamais appliqué à Ghidorah. Étant un étranger, il n’avait aucun problème à faire des ravages sur le monde et à changer son environnement.

Plusieurs des Titans de Godzilla: King of the Monsters, tels que Scylla et Behemoth, sont originaires de MonsterVerse. Mais tous les nouveaux Titans de King of the Monsters n’apparaissent pas à l’écran. Certains, comme Yamata no Orochi, sont confirmés par une carte sur l’une des bases de Monarch, mais jamais montrés à l’écran. La carte révèle qu’Orochi était détenu dans un avant-poste de Monarch au Mont Fuju, au Japon. Mais qui est ce Yamata no Orochi? La mythologie japonaise indique que le mystérieux Titan peut être basé sur un dragon légendaire. Selon une légende japonaise, Yamata no Orochi est un dragon malveillant à huit têtes avec huit queues et des yeux rouges. Cela ne semble pas trop éloigné de la description physique du roi Ghidorah, ce qui n’est pas une coïncidence car Ghidorah de Toho a été inspiré par Yamata no Orochi.

Qu’est-ce que cela signifie que Monarch a nommé l’un des Titans qu’il a découvert d’après cette bête mythologique? Il se pourrait que le choix du nom soit lié à son emplacement et à l’apparence du Titan. Si cette dernière raison est vraie, cela suggère que le Yamata no Orochi de MonsterVerse est un dragon à plusieurs têtes et peut-être à plusieurs queues. Si c’est le cas, alors Orochi et Ghidorah sont étrangement similaires, et il pourrait y avoir une bonne raison pour laquelle les deux auraient tant de points communs.

Yamata no Orochi peut en fait appartenir à la même espèce que le roi Ghidorah. Il aurait aussi pu arriver sur Terre il y a des milliers d’années. Quant à savoir pourquoi ses origines extraterrestres n’ont pas été révélées, il est possible qu’il n’ait pas été exposé simplement parce qu’il n’a pas encore agi de manière décalée. Ghidorah n’a été découvert que lorsqu’il a commencé à plier les Titans à sa volonté et à terraformer la planète.

Mis à part Yamata no Orochi, pourrait-il y avoir encore plus d’étrangers dans le MonsterVerse? Il y a onze Titans manquants dans Godzilla: King of the Monsters et, fait intéressant, cinq d’entre eux pourraient être des dragons (dont Orochi). Les quatre autres sont Léviathan, Typhon, Amhuluk et Tiamat. Sur la base de connexions mythologiques, il est possible que Typhon et Tiamat, similaires à Ghidorah et Yamata no Orochi, aient plusieurs têtes. Bien que ce que ces Titans soient soit un peu moins clair que la situation avec Yamata no Orochi, dont les légendes l’identifient clairement comme un dragon, ces quatre créatures ont toutes des qualités qui les lient aux dragons d’une manière ou d’une autre. Il semble donc plausible qu’un ou plusieurs d’entre eux soient des dragons d’une certaine sorte.

Cela soulève une question importante: les dragons existent-ils partout dans l’univers ou sont-ils originaires d’une seule planète? Il se pourrait que les dragons en général ne soient pas originaires de la Terre, et si tel est le cas, la Terre pourrait héberger plus d’étrangers qu’on ne le pensait à l’origine. Cela pourrait ne jamais devenir un problème à l’avenir, mais cela pourrait poser un problème potentiel, surtout si ces Titans extraterrestres vont à l’encontre de l’ordre naturel comme Ghidorah l’a fait dans Godzilla: le roi des monstres. Si cela se produit, Godzilla peut affronter plus d’ennemis extraterrestres dans le MonsterVerse.

