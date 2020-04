Things 3 pour iPad mis à jour avec une prise en charge étendue du trackpad

Cultured Code a mis à jour le gestionnaire de tâches primé Things 3 pour iPad pour ajouter une prise en charge étendue des trackpad et iPad.

Cette version de Things offre une prise en charge complète du nouveau curseur de souris de l’iPad! Connectez une souris ou un trackpad dans les paramètres de votre iPad, puis ouvrez Things – vous pouvez cliquer et contrôler l’application, comme vous le feriez sur votre Mac…

Les nouvelles fonctionnalités arrivent aujourd’hui dans la version 3.12.2.

L’interface entière répond à votre curseur.

Votre curseur mettra désormais en surbrillance les éléments d’interface cliquables et sautera vers des boutons ou des cases à cocher lorsque vous déplacez votre souris près d’eux.

Menus contextuels partout.

Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit sur tout: tâches, projets, zones et listes dans la barre latérale. Cela fera apparaître des menus contextuels avec des actions puissantes.

Ouvrez une nouvelle fenêtre.

Dans la barre latérale, cliquez avec le bouton droit sur une liste et choisissez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour accéder rapidement à la vue fractionnée (refermez-la avec Cmd + W).

Faites glisser les gestes.

Balayez vers la droite sur une tâche ou un projet pour la planifier, ou vers la gauche pour passer en mode de sélection multiple. Vous pouvez également balayer vers la gauche dans une liste de contrôle pour supprimer des lignes.

Clics spéciaux.

Pour sélectionner une tâche sans l’ouvrir, maintenez la touche Cmd enfoncée lorsque vous cliquez dessus. Cliquez dans un espace ouvert pour le désélectionner à nouveau. Si vous souhaitez annuler une tâche, maintenez Option enfoncée lorsque vous cochez sa case.

Toutes les nouvelles fonctionnalités nécessitent iPadOS 13.4, qui apporte une prise en charge complète du trackpad et de la souris à la plate-forme. La dernière version introduit également un certain nombre de correctifs

Il est plus facile d’appuyer sur la case à cocher des tâches étendues.

Correction de certains problèmes de masquage visuel de la barre d’outils de Things par d’autres éléments à l’écran, tels que la barre de raccourcis du clavier.

Correction d’un problème où la touche Maj pouvait devenir «bloquée» (cette correction nécessite iPadOS 13.4 ou une version ultérieure).

Correction d’un problème où les tâches terminées pouvaient être ressuscitées lors du marquage d’un projet incomplet via un raccourci clavier.

Correction de quelques problèmes d’animation pendant la séquence d’intégration.

Correction d’une faute de frappe dans la traduction allemande.

Things 3 a été lauréat d’un Apple Design Award en 2017, notre propre Jeff Benjamin le décrivant comme «une nouvelle version magnifiquement conçue de l’application à faire».

Things 3 pour iPad est un achat de 19,99 $ sur l’App Store.

