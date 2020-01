Thor 2: Pourquoi Patty Jenkins n’a pas dirigé le monde sombre | .

L’univers cinématographique Marvel, et en particulier Thor, serait très différent si Patty Jenkins avait réalisé Thor: Le Monde des Ténèbres – mais pourquoi a-t-elle quitté le projet? Le MCU avait ses leaders dans Iron Man et Captain America, mais d’autres Avengers ont conquis le cœur des fans avec leurs apparitions, en particulier Thor. Le dieu du tonnerre a été introduit dans cet univers connecté en 2011 avec son premier film solo, et a continué à apparaître dans six autres films, sans compter son apparition en tant que camée dans la scène à mi-crédits de Doctor Strange.

La popularité de Thor a augmenté au cours des dernières années, en grande partie grâce à Thor: Ragnarok de Taika Waititi, qui a marqué un nouveau départ bien nécessaire pour le personnage. Ce film lui a donné une personnalité, un sens de l’humour et a saisi les capacités comiques de Chris Hemsworth, ce qui en fait le meilleur film de Thor dans le MCU. À l’inverse, Thor: The Dark World est considéré comme le pire (et l’un des maillons les plus faibles du MCU), car l’histoire et les personnages étaient assez fades. Thor 2 est un bon exemple du fameux problème des méchants de Marvel, et les personnages qui étaient intéressants dans le premier film étaient ennuyeux et avaient un scénario non pertinent.

Mais Thor 2 aurait pu être sauvé si les choses s’étaient déroulées comme prévu à l’origine. La réalisatrice Alan Taylor n’était pas le premier choix de Marvel, et avant lui, Patty Jenkins allait réaliser le film, mais a abandonné deux mois après la confirmation de son implication. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Patty Jenkins a d’abord dit qu’elle était partie en raison de «différences créatives», mais n’a partagé aucun détail beaucoup plus tard. L’idée de Jenkins pour le deuxième film solo de Thor était basée sur Roméo et Juliette de William Shakespeare, et aurait vu Jane coincée sur Terre et Thor à Asgard, sans lui être autorisé à retourner sur Terre et à sauver Jane (parce que «La Terre ne fait pas matière”). Thor aurait évidemment trouvé un moyen de retrouver Jane, et une fois sur Terre, ils auraient découvert que Malekith cachait l’énergie sombre à l’intérieur de la Terre. Marvel, en revanche, avait une idée très différente.

Ce qui s’est vraiment passé est un cas de «différences créatives», car Jenkins a estimé qu’elle «n’était pas le bon réalisateur» pour ce que Marvel voulait faire avec Thor 2. Jenkins a ensuite partagé qu’elle ne pouvait pas faire quelque chose en laquelle elle ne croyait pas. et dans cette grande échelle, et comme elle représentait des femmes réalisatrices partout, si Thor 2 ne réussissait pas bien, cela allait avoir un impact négatif sur toutes. En fin de compte, Jenkins a pris une sage décision en quittant Thor: Le Monde des Ténèbres, non seulement parce qu’elle aurait été forcée de faire quelque chose avec laquelle elle n’était pas vraiment à l’aise, mais parce qu’elle n’aurait probablement pas été en lice pour diriger Wonder Woman – et le MCU n’aurait pas cette version actuelle de Thor.

