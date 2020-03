Thor contre Star-Lord Dance Off déboulonné par Gunn

Bien que l’on ne sache pas grand-chose Gardiens de la Galaxie Vol. 3, le réalisateur James Gunn a révélé une chose que les fans ne verront pas dans le film: une danse entre Star-Lord (Chris Pratt) et Thor (Chris Hemsworth). L’un des moments les plus mémorables des Gardiens de la Galaxie de 2014 arrive vers la fin du film, lorsque Star-Lord défie le méchant Ronan (Lee Pace) pour une danse. Bien sûr, tout cela est une distraction afin que les coéquipiers de Star-Lord puissent faire sortir Ronan, mais le moment drôle est resté dans l’esprit du public comme un exemple classique de l’humour que l’on retrouve dans les films des Gardiens.

Vol. 3 n’a pas encore reçu de date de sortie officielle, mais les fans ont été assurés qu’elle reste sur le dossier de Marvel. Gunn (qui a été licencié et réembauché) a été occupé à travailler sur The Suicide Squad de DC, mais avec cela qui commence à conclure la production, il y a de fortes chances que Gunn se tourne bientôt vers son autre groupe de super-héros moralement gris. Détails autour de Vol. 3 ont été gardés silencieux, mais beaucoup ont supposé que le film inclurait Thor, qui a été vu pour la dernière fois dans l’espace avec les Gardiens à la fin de Avengers: Fin de partie.

L’association de Star-Lord et Thor a conduit à des moments humoristiques dans Endgame et Avengers: Infinity War, et il semble que les fans en espèrent plus. Cependant, Gunn a révélé sur Instagram qu’il n’y aura pas de danse entre les deux hommes. Après avoir reçu plusieurs demandes pour inclure une danse dans le vol. 3, Gunn a simplement posté “ça ne va pas arriver” sur son histoire Instagram. Vous pouvez voir le post ci-dessous:

Bien sûr, il y a encore une chance que Thor n’apparaisse pas dans le vol. 3 du tout. L’été dernier, il a été annoncé que Thor obtiendrait un quatrième film solo intitulé Thor: Love and Thunder, qui sortira avant Vol. 3. Récemment, Pratt a été interrogé sur l’inclusion potentielle de Thor dans le vol. 3, et il a refusé de dire définitivement si le Dieu du Tonnerre rejoindrait les Gardiens dans leur prochaine aventure.

Aussi drôle qu’une danse entre Thor et Star-Lord serait, il vaut probablement mieux ne pas en parler. Cela ressemblerait trop à la copie du premier film et ne serait donc probablement pas aussi hilarant. Si Thor apparaît dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3, il est très possible que lui et Star-Lord se donnent encore la tête, et Gunn trouvera sûrement un nouveau moyen de faire la lumière sur cela. Peut-être peuvent-ils se défier à un autre type de duel pour que les autres gardiens puissent en juger? Quoi qu’il arrive, Gunn a probablement un plan déjà en place.

