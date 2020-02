Three lance la 5G à temps pour le lancement «critique» de nouveaux iPhones

Le transporteur britannique Three lance le service 5G à la fin du mois, affirmant que les iPhones phares de cette année seront un point «critique» de la demande pour le service de données plus rapide…

Trois d’entre eux avaient déjà lancé un routeur haut débit domestique 5G, mais ont déclaré à . qu’il y avait encore du travail à faire avant le lancement du mobile.

Le réseau britannique Three déploie la téléphonie mobile 5G dans les grandes villes comme Londres, Glasgow et Birmingham à partir de la fin du mois, rejoignant ses principaux concurrents en offrant des services de nouvelle génération sur les nouveaux combinés 5G.

Trois, détenue par Hutchison de Hong Kong, a lancé un produit haut débit domestique 5G dans le centre de Londres l’année dernière, mais le PDG Dave Dyson a déclaré qu’il souhaitait que tous les éléments du réseau, y compris son «cœur de cloud» de pointe, fonctionnent pleinement avant de passer au mobile.

Au total, la 5G sera disponible dans 66 villes et villages au lancement.

Dyson a déclaré que l’arrivée du Samsung Galaxy S20 contribuerait à stimuler la demande pour la 5G, mais que les iPhones 5G de cette année, qui devraient arriver en septembre, constitueraient le jalon clé.

“Nous sommes préparés et prêts pour ce point d’inflexion critique”, a déclaré Dyson.

La bonne nouvelle pour les clients est que la 5G sera offerte sans frais supplémentaires, et bien que Three lance la 5G plus tard que les autres opérateurs britanniques, elle prévoit de les dépasser en termes de capacité et de vitesse.

Trois ont déclaré qu’il détenait actuellement plus de spectre 5G que le reste de l’industrie combinée et que c’était le seul opérateur britannique avec les 100 MHz de spectre 5G requis pour répondre à la norme de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour un réseau 5G.

L’adoption par Apple de la 5G devrait créer une demande record pour les iPhones de cette année, suffisamment pour donner un coup de pouce temporaire au marché des smartphones dans son ensemble

Des doutes ont aujourd’hui été exprimés sur la vitesse de téléchargement maximale qui peut être prise en charge par les modèles d’iPhone 5G, bien que l’impact réel puisse être minime.

