Thunderbird, le vénérable client de messagerie de Mozilla, trouve une nouvelle maison pour se percher

Mozilla est très silencieux à propos de Thunderbird depuis un certain temps maintenant. Bien que le client de messagerie n’ait jamais été officiellement tué, l’organisation a cessé de le développer activement il y a plusieurs années, concédant maintenant qu ‘”il fut un temps où l’avenir de Thunderbird était incertain”.

Mais maintenant, le logiciel a une nouvelle maison et un nouveau propriétaire. MZLA Technologies Corporation est une nouvelle filiale en propriété exclusive de la Fondation Mozilla, et cette décision s’accompagne de la promesse que les opérations quotidiennes de Thunderbird ne seront pas affectées

Annonçant la nouvelle maison de Thunderbird, Mozilla dit qu’il “restera toujours gratuit et open source, avec le même calendrier de sortie et les mêmes personnes conduisant le projet”. Il souligne également que cette décision permettra de collecter des fonds par le biais de partenariats et de dons non caritatifs, et d’explorer des options qui n’auraient pas été possibles autrement.

Le changement de mains ne signifie pas que tout va changer. Les mêmes personnes travailleront sur Thunderbird, et il restera un projet open source avec un fort accent sur la confidentialité.

Une nouvelle maison

Mozilla est de bonne humeur quant à l’avenir de son bébé. L’organisation affirme que le passage à MZLA Technologies Corporation permettra au projet «d’embaucher plus facilement, d’agir plus rapidement et de poursuivre des idées qui n’étaient pas possibles auparavant».

Mais la société ne tarde pas à souligner que l’objectif du logiciel restera le même. Bref, l’avenir de Thunderbird est à la fois sûr et passionnant. On nous dit que “plus d’informations sur l’orientation future de Thunderbird seront partagées dans les prochains mois”, et pour l’instant, nous ne pouvons que deviner ce qui pourrait être au coin de la rue.

Via Ghacks