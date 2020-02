TicWatch Pro 2020 est également officiel en Italie pour 259,99 €

Mobvoi est la société soutenue par Google qui produit les montres connectées de la marque TicWatch et au cours des dernières heures a officiellement introduit la nouvelle TicWatch Pro 2020. Ce dernier diffère de sa version standard pour quelques fonctionnalités supplémentaires.

TicWatch Pro 2020: voici les différences avec la version standard

Cette nouvelle version Pro de la smartwatch Mobvoi a deux petites mises à jour de plus que sa version standard. Plus précisément, le nouveau TicWatch Pro 2020 a une plus grande quantité de Mémoire RAM: ici, en effet, on passe de 512 Mo de la version précédente à 1 Go de la nouvelle version. Les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Le nouveau modèle a le Certification militaire MIL-STD 810G, avec laquelle la résistance de la smartwatch est garantie dans des conditions très défavorables (chutes, températures hautes ou basses, etc.). Le reste de la fiche technique reste inchangé par rapport à la version standard. Nous résumons les spécifications ci-dessous.

Écran AMOLED avec une diagonale de 1,39 pouces avec une résolution de 400 × 400 pixels

Processeur Qualcomm Snapdragon Wear ™ 2100

Mémoire interne: 1 Go de RAM et 4 Go de stockage

Connectivité: GPS / AGPS, puce NFC pour les paiements sans contact, Bluetooth version 4.2, Wi-Fi: 802.11bgn 2.4GHz

Capteurs: accéléromètre, gyroscope, capteur PPG pour la surveillance de la fréquence cardiaque, capteur de luminosité automatique

Batterie 415 mAH (charge via boîtier USB avec une durée estimée de 2 jours en mode intelligent, 30 jours en mode essentiel et environ 28 jours en mode mixte)

Dimensions: 45 × 12,6 mm

Système d’exploitation WearOS

Autre: certification militaire MIL-STD 810G et certification IP68

Tarifs et disponibilités

La nouvelle smartwatch TicWatch Pro 2020 il est déjà disponible à l’achat en Italie sur la boutique en ligne Amazon ou sur le site Web de l’entreprise au prix de 259,99 €.