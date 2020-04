Tiger Kinge est la série docu qui conquiert le monde

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment lancé une nouvelle série de docu dédiée Joe Exotic, un éleveur qui a créé une entreprise faunique dans son parc de l’Oklahoma.

La série docu intitulée Tiger King il a frappé et divisé le public, soulevant une question principale parmi toutes les autres: regarder les épisodes est-il considéré comme complice du système?. Voyons plus de détails.

Netflix a lancé la série docu Tiger King

Tiger Kings est la nouvelle série docu réalisée par Eric Goode et Rebecca Chaiklind, disponible sur la plateforme de streaming pendant quelques jours. Certes complice de la quarantaine forcée, il envoûte toute l’Amérique et développe un intérêt morbide pour le public, entre indignation et curiosité. Dans le 7 épisodes il y a une expression qui se fait entendre très souvent: Tiger King et c’est “watch bomb”.

Évidemment, avoir à faire face à de tels chats, qui pèsent même 180 kg, est un risque qui pourrait à tout moment se transformer en tragédie. Nous pouvons le voir lorsque nous voyons ces magnifiques bêtes se masser devant la cage à vaches abattues pour les nourrir. Les protagonistes de la série sont tous des gens qui ont bâti une véritable entreprise sur les animaux sauvages.

Un long focus sera consacré au caractère de Joe Schreibvogel, connu sous le nom de Joe Exotic. C’est un homme très singulier, qui devant la caméra se présente avec des stries blondes, une ceinture et un grand nombre de piercings. Le parc animalier exotique de Wynnewood, en Oklahoma, abrite environ 227 tigres. l’homme gagne sa vie en cultivant des spécimens très rares, que le public peut admirer à travers les tournées qu’il organise aux États-Unis. Si ce type de genre n’est pas pour vous, vous pouvez toujours jeter un œil à tous les contenus prévus pour le mois d’avril 2020.