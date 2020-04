Tiger Lake sera la série Intel Core de onzième génération

Lorsque nous avons commencé à apprendre des informations sur les processeurs Tiger Lake d’Intel, nous avions des doutes sur la nomenclature que NVIDIA utiliserait. La transition qui se produit lorsque nous atteignons le numéro 10 dans un produit n’est pas facile, certains fabricants continuent avec le numéro 11, mais d’autres, comme Samsung et NVIDIA ils choisissent d’aller directement à 20 (Galaxy S20 et GeForce RTX série 20).

Ce n’est pas arbitraire, ni un caprice personnel. Du point de vue du plus pur markéting, cela a une explication, et c’est qu’en surmontant la barrière des dix deux chiffres sont entrés, ce qui fait penser à l’utilisateur que chaque renouvellement c’est un changement mineur pour être situé dans un dix, et c’est pourquoi il vaut mieux sauter directement de dix à dix, car en passant de 10 à 20, au lieu de 10 à 11, l’utilisateur estiment qu’il y a “un changement majeur”, bien qu’en réalité il n’en soit pas ainsi.

Certains pensaient qu’Intel allait suivre cette stratégie avec Tiger Lake, mais tout semble indiquer que ce ne sera pas le cas. Une fuite récente nous a permis d’identifier le Core i7 1185G7, un processeur Tiger Lake à quatre cœurs à huit cœurs avec une carte graphique intégrée de nouvelle génération Xe qui utilise, comme nous le voyons, la nomenclature 11 et non 20.

Tiger Lake sera l’architecture Core de onzième génération

Et sur ses propres mérites. Le lac Comet ne représente pas, dans toutes ses variations, un bond significatif ni en termes de performances ni de processus de fabrication. C’est une génération de transition avec laquelle Intel couvre le marché en attendant de pouvoir achever le saut vers le procédé 10 nm, ce qu’ils ont pour le moment partiellement réalisé avec Ice Lake.

D’un point de vue technique, Ice Lake représente une amélioration significative, et nous ne le disons pas uniquement parce qu’il est constitué de 10 nm +mais parce qu’il a permis à Intel de créer processeurs très efficaces capable d’offrir des performances élevées au niveau du CPU et du GPU, tout en conservant une consommation d’énergie minimale.

Avec Tiger Lake, l’évolution va être encore plus grande. Il est vrai qu’Intel maintiendra les configurations quadricœur et huit threads au niveau du processeur, mais il donnera passer au processus 10 nm ++ et il utilisera des cœurs Willow Cove au niveau du processeur, ce qui permettra une augmentation assez importante de l’IPC. A cela il faut ajouter l’intégration d’un GPU Xe, qui marquera un énorme bond en puissance brute devant la Gen11 qui utilise Ice Lake.

Sur la base des tests les plus récents, nous avons vu que le processeur graphique Intel Xe d’un processeur Tiger Lake serait capable de dépasser de 5% les performances du GPU Radeon Vega utilisé dans le Ryzen 7 4800U APU.

Avant de terminer, je vous rappelle que selon diverses fuites, Intel n’aura pas le processus 10 nm ++ prêt à temps pour développer des processeurs hautes performances pour une consommation générale dans des configurations de plus de quatre cœurs, et qu’il devra donc adapter les cœurs de Willow Cove au processus 14 nm +++, qui façonnera la génération Rocket Lake-S, successeur de Comet Lake-S.