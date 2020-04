TikTok censurerait le contenu de ceux qui croient que c’est trop moche

TikTok est l’un des réseaux sociaux qui s’est le plus développé l’année dernière, un réseau social qui a surtout attiré les plus jeunes qui ne se sentaient pas à l’aise dans les réseaux sociaux plus anciens, comme Facebook, mais aussi Instagram. Non seulement un grand succès, mais beaucoup de critiques sont également venues et récemment quelque chose de spécial a été découvert.

Apparemment, ai modérateurs de TikTok aurait été invité à supprimer ou à masquer du contenu du flux principal. Quel genre de contenu? Celles controversées ou supposées être fausses? Non, autre. Vidéos d’utilisateurs jugés laids, pauvres ou handicapés ils ont été faits disparaître pour essayer de créer une image propre du réseau social.

Vidéos de gens laids

Dans le document qui a divulgué où ce comportement est mentionné, il est fait référence au fait qu’il y a la nécessité de créer un flux influent. La raison en est que ce flux est ce que les utilisateurs voient dès qu’ils ouvrent l’application, ils doivent donc en faire un immédiatement belle impression.

Le contenu rejeté est basé sur certaines catégories telles que la forme anormale du corpset si vous êtes trop gros et trop gros déformations faciales. La motivation derrière cela a été décrite comme suit: si l’apparence du personnage n’est pas bonne, la vidéo sera beaucoup moins attrayante, cela ne vaut pas la peine d’être recommandé aux nouveaux utilisateurs.

Cela dit, une autre motivation a également été donnée. Un porte-parole de TikTok a déclaré que l’objectif était pour réduire l’intimidation qui serait créée sous certaines vidéos. Un autre point particulier est le fait que cette politique a été initialement conçue pour la Chine, mais il a ensuite été appliqué à l’étranger.

Déclaration de TikTok sur la question

Les directives de diffusion en direct en question semblent être en grande partie identiques ou similaires aux directives que le Guardian a déjà signalées l’année dernière, qui ont été supprimées à la fois avant le rapport du Guardian et même avant lorsque l’Intercept prétend que le document a été consulté. La plupart des directives présentées par Intercept ne sont plus utilisées ou, dans certains cas, semblent n’avoir jamais été mises en œuvre, mais il est vrai que pour la diffusion en direct, TikTok veille particulièrement à garder le contenu sexuel hors de la plateforme.