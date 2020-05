TikTok dépasse 2 000 millions de téléchargements

TikTok a dépassé les 2 milliards de téléchargements. L’application chinoise reste imparable et la situation avec le coronavirus n’a fait qu’accroître sa popularité parmi ceux qui sont confinés et trouvent un moyen de sortir de l’ennui en enregistrant les courtes vidéos avec de la musique et des effets pour lesquels l’application est connue.

Cependant, les données ne proviennent pas de TikTok lui-même, mais de la firme d’analyse Sensor Tower, où ils ont suivi de près l’évolution du service ces derniers temps. Et, en effet, ils attribuent l’explosion des téléchargements, au moins en partie, à la pandémie de coronavirus, bien que ce ne soit pas quelque chose de surprenant car il en est de même pour la plupart des applications de contenu social.

De plus, le phénomène TikTok n’est pas nouveau: depuis 2018, il se positionne comme l’une des applications les plus téléchargées au monde et sa société mère, la Chinese ByteDance, était considérée comme la startup la plus précieuse au monde, avec une valorisation de 80000 millions de dollars.

Depuis lors, TikTok rivalise avec les grandes entreprises américaines, dépassant le nombre d’applications comme Facebook, Instagram et Snapchat en nombre de téléchargements. Le seul qui résiste pour le moment est WhatsApp et qui ne considère que les données des deux grands magasins de logiciels mobiles, App Store et Google Play Store.

Ce dernier sommet que TikTok a connu, en fait, est selon Sensor Tower la plus forte augmentation jamais enregistrée par une application en un seul trimestre et comme indiqué dans le rapport, seuls l’App Store et le Google Play Store sont pris en compte pour le calcul, excluant les magasins alternatifs en Asie (en particulier en Chine et en Inde), le territoire où TikTok est le plus populaire.

Tout cela malgré le fait que nous parlons d’une application avec beaucoup de réseau social qui a été dénoncée par problèmes de confidentialité et critiques de censure du régime chinois, mais aussi pour discriminer les utilisateurs ayant des handicaps physiques et mentaux, et même pour ne pas adhérer aux canons de beauté ou de classe de décalage.