TikTok introduit des dons dans l’application, la Croix-Rouge italienne les inaugure

Depuis quand l’urgence du coronavirus a commencé, TikTok il a essayé de diverses manières de contribuer au soutien des personnes enfermées dans la maison, ainsi que personnellement combattre le virus. Avec des choses comme le hashtag #grazieavoi, avec des applaudissements pour tous les professionnels de la santé, ou en partageant des messages qui encouragent les gens à rester à la maison. À partir d’aujourd’hui, cependant, ils commencent autocollants pour les dons qui sont utilisés pour contribuer, collecter des fonds à donner à des causes telles que celle-ci, celle de l’urgence Covid-19. Tout cela, aussi durable la Croix-Rouge italienne. Voici comment.

TikTok, la Croix-Rouge italienne et les autocollants, voilà comment tout cela a contribué à l’urgence actuelle

Tout d’abord, il est important de dire que, jusqu’au 27 mai, TikTok a décidé de doubler la valeur de tout don fait dans la communauté et qui prend en charge l’urgence Coronavirus. Les créateurs pourront appliquer des autocollants de dons spécialement conçus pour contribuer à ce type d’urgence à leurs vidéos et à leur diffusion en direct. Le premier à inaugurer cette nouvelle initiative a été juste la Croix-Rouge italienne, qui à travers le hashtag #tuttifratelli, a lancé une série de vidéos et de spectacles en direct soutenus par des créateurs célèbres et diverses célébrités, dont Chiara Ferragni elle-même. Tiktok a également fait don de 440 000 masques et 50 000 paires de gants à la Croix-Rouge italienne pour s’adresser à ceux qui en ont le plus besoin.

Mais comment fonctionnent ces autocollants? Les créateurs qui publient leurs vidéos sur les réseaux sociaux pourront en publier une qui il peut ensuite être cliqué par ceux qui veulent faire le don. Tout ça, sans avoir besoin de quitter l’application pour le faire. Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible pour l’Italie, l’Allemagne, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les dons sont activés par une plateforme de collecte de fonds appelée Tiltify, qui traite la transaction en toute sécurité. Certains des créateurs les plus connus qui participeront à l’initiative sont: Cecilia Cantarano, Sespo, Martina Socrate et d’autres. La participation de Chiara Ferragni aura lieu dans quelques jours, le 2 mai.