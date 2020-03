TikTok ne veut pas de personnes “laides, grosses ou pauvres” sur sa plateforme

Paradis du jeune segment de la population – encore plus, si possible, en cette période de quarantaine par le coronavirus – et application inexplicable pour certaines personnes âgées, TikTok aurait exhorté ses modérateurs à poursuivre le contenu créé par des profils qui ne correspondent pas au modèle utilisateur idéal de la plateforme. Les personnes considérées comme “laides, grosses ou pauvres” seraient parmi celles que le réseau social chinois ne souhaite pas promouvoir auprès du reste de ses millions de visiteurs récurrents.

L’Intercept le reprend dans une enquête publiée à la suite de documents obtenus qui, précisément, seraient adressés aux modérateurs de la plateforme. Selon le média mentionné, les mesures appliquées dans TikTok seraient considérées comme promouvoir l’interaction avec l’utilisateur, favorisant la découverte de contenus qui à partir de ceux-ci sont considérés comme idéaux pour ne pas “diminuer le taux de rétention des nouveaux utilisateurs à court terme”.

De l’apparence au discours

Comme indiqué dans l’article susmentionné, TikTok aurait à un certain moment développé des règles de modération pour poursuivre le contenu de ceux qui avaient “une forme corporelle anormale, du ventre de bière, de l’obésité” ou qui avaient “des caractéristiques faciales ou des déformations laides”, ainsi comme celui de ceux enregistrer vos vidéos dans un environnement “délabré ou moche”.

Tout réside dans l’intérêt que ces facteurs, selon le réseau social, génèrent chez le reste des utilisateurs qui en font usage, car “si l’apparence de la personne ou de l’environnement d’enregistrement n’est pas bonne, la vidéo sera beaucoup moins attractive , ne vaut pas la peine d’être recommandé aux nouveaux utilisateurs. ” Ils resteraient ainsi marginalisé sur la plateforme, hors de la boucle des algorithmes et recommandations qui vous permettent de découvrir de nouveaux créateurs de contenu.

Selon le réseau social, ces moyennes étaient “une tentative énergique et précoce de prévenir l’intimidation”, mais elles ne sont plus opérationnelles et, dans certains cas, ne l’ont jamais été. Malgré cela, The Intercept garantit qu’à la fin de 2019, ils étaient toujours en activité.

De même, l’article détaille également des propositions similaires chasser les discours politiques au sein de TikTok, une action qui s’inscrit dans les cadres opérationnels chinois sur les plateformes numériques. «La diffamation d’agents publics, de dirigeants politiques ou religieux» ou «des familles de dirigeants» serait punie d’une suspension temporaire de la plateforme, tout en «mettant en danger la sécurité nationale» ou «l’honneur et les intérêts nationaux» pourrait entraîner la suppression complète du compte.

