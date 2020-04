TikTok permettra aux parents de contrôler les comptes de leurs enfants

TikTok est l’un des réseaux sociaux du moment et, en tant que tel, il commence à rencontrer de nombreux problèmes qui ont déjà affligé d’autres plateformes plus complexes. Dans ce cas: le comment mettre un terme au contenu accessible aux mineurs dans la même.

Pour résoudre ce problème, ils ont annoncé une série de mesures conçues pour permettre aux parents de contrôler plus facilement l’exposition de leur progéniture au grand nombre de vidéos mises en ligne quotidiennement sur cet espace, qui couvre les sujets les plus divers. Avec ces outils, vous pouvez associer un compte adulte à celui des mineurs, activant ou non certaines limitations.

Synchronisation entre les profils de famille

Baptisé Mode de synchronisation familiale, il faudra que les téléphones des deux comptes – celui des parents et celui des enfants – soient synchronisés, afin que le premier puisse effectuer les modifications pertinentes sur le second. Un lien qui peut être désactivé par le mineur à tout moment, mais cela alertera l’autre partie si cela se produit.

En dessous, il y a trois propositions que TikTok met à la disposition des parents et des enfants pour limiter ce qui est affiché sur les écrans de leurs smartphones:

Gestion du temps d’écran: Il vous permettra de contrôler le temps quotidien passé dans l’application. Il est similaire à ce qui est nativement inclus dans les systèmes d’exploitation iOS et Android, mais destiné uniquement au réseau social.

Mode restreint– Limitez le type de contenu pouvant apparaître dans le compte.

Messages directs: Les utilisateurs de moins de 16 ans ne seront pas en mesure d’envoyer ou de recevoir des messages directs dans l’application, empêchant le harcèlement et autres comportements inappropriés.

