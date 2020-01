TikTok Studio se lance dans le jeu de manière plus importante, selon un rapport

ByteDance, la startup basée en Chine à l’origine de l’application de réseaux sociaux extrêmement populaire TikTok, prévoit de faire beaucoup plus dans le domaine des jeux. Bloomberg rapporte que ByteDance cherche à créer une division de jeu “à part entière” qui créera des “jeux hardcore ou non occasionnels”.

Cette nouvelle entreprise de jeu n’est qu’au stade “embryonnaire”, selon le site, bien que l’équipe soit déjà forte de 1 000 personnes. De plus, les deux premiers titres de la division des jeux de ByteDance devraient sortir cette année, selon le rapport.

ByteDance travaillerait sur plusieurs nouveaux jeux en ligne massivement multijoueurs comportant des “éléments de fantaisie chinois”. Ces jeux devraient sortir en Chine et dans le monde.

L’analyste des jeux vidéo Daniel Ahmad a déclaré que ByteDance pourrait devenir un “gros perturbateur” dans l’espace de jeu grâce à sa vaste base d’utilisateurs mondiale.

ByteDance aurait embauché les meilleurs talents d’autres studios pour aider à mener la charge, dont l’un est l’exécutif de Perfect World, Wang Kuiwu. Ces nouveaux efforts de ByteDance font suite à l’incursion existante de la société dans le jeu avec une poignée de jeux occasionnels qui s’appuyaient sur des publicités. La nouvelle entreprise impliquerait un “investissement beaucoup plus important” de ByteDance, le studio réalisant plus de jeux hardcore.

En plus d’embaucher de nouveaux talents en développement de jeux pour ses bureaux de Pékin, Shanghai et Shenzhen, ByteDance acquiert des studios pour l’aider dans sa dynamique de jeu. Au cours de la dernière année, ByteDance a acquis les développeurs de jeux Shanghai Mokun Digital Technology et Levelup.ai. ByteDance a également embauché du personnel du studio NetEase Pangu Game.

Allez à Bloomberg pour obtenir l’histoire complète des efforts de jeu de ByteDance.

Dans d’autres nouvelles sur TikTok, la société s’est récemment associée à Fortnite pour un concours de danse.