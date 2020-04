Tim a ajouté Huawei P40 et P40 Pro à la liste des smartphones

l’opérateur Tim L’Italie a récemment mis à jour sa liste de smartphones qui peuvent être achetés en plusieurs fois, y compris les nouveaux Huawei P40 et P40 Pro. De plus, la promotion #IoRestoConnesso offre la possibilité d’acheter des smartphones et des tablettes à prix réduit, même en plusieurs fois.

Depuis le 17 avril 2020, l’opérateur vous rappelle qu’il vous permettra également d’acheter les appareils Huawei nouvellement présentés en plusieurs fois, à savoir P40 et P40 Pro. Découvrons tous les prix ensemble.

Tim insère Huawei P40 et P40 Pro dans la liste des smartphones qui peuvent être achetés en plusieurs fois

Le smartphone Huawei P40 il peut être acheté par tous les utilisateurs opérateurs au prix de 20 euros par mois pendant 30 mois, avec une avance de 49 euros. Le frère aîné à la place, le P40 Pro a un coût de 26 euros par mois pendant 30 mois avec une avance de 69 euros. Les mêmes prix sont également valables pour l’achat via un prêt auprès de la Santander Consumer Bank, suite à l’accord avec Tim, dans les points de vente affiliés.

Les nouveaux smartphones que nous venons de mentionner ont été également inclus dans la liste de prix dédiée aux clients Tim Advance 4.5G et 5G, où le P40 est présent dans la fourchette de 10 euros par mois pendant 30 mois avec 199 euros d’avance, tandis que le Le P40 Pro est en cela à partir de 15 euros par mois, toujours pendant 30 mois avec une avance de 199 euros.

Pour les clients avec offre uniquement Tim Advance 5G Illimité la P40 peut être acheté pour 0 euros par mois pour 30 mois avec 199 euros d’avance, au lieu de P40 Pro a été inclus dans la fourchette de 10 euros par mois pendant 30 mois avec une avance de 199 euros. Je vous rappelle que les clients dont les échéances arrivent à échéance peuvent également activer les autres échéances de la liste de prix dédiée à tous les clients rechargeables. Pour plus de détails, visitez le site officiel de l’opérateur.