TIM, après que les clients de Disney + pourront voir les chaînes Sky à moindre coût

TIM est aux côtés de tous ses abonnés en ces jours difficiles en raison de l’urgence du Coronavirus. Au cours des dernières semaines, le fournisseur italien a montré au public certaines initiatives de soutien numérique dédiées à ceux contraints de rester à la maison pour éviter la propagation du virus.

Non seulement dans le domaine de la téléphonie, mais aussi dans celui du divertissement, TIM est impliqué. Le gestionnaire continue de concentrer de nombreuses ressources sur TIMvision, sa plateforme de streaming pour la disponibilité des films et séries TV.

TIM, ainsi que Disney +, les utilisateurs pourront également accéder à Sky

La grande nouvelle du printemps est la partenariat que TIM a signé avec le nouveau portail Disney +. Tous ceux qui souscrivent à TIMvision avec une dépense mensuelle supplémentaire de 2,99 euros peuvent accéder au service de streaming de la maison Disney. Les trois premiers mois d’abonnement sont également inclus dans le prix.

Cependant, il n’y a pas que Disney + parmi la disponibilité des clients TIMvision. En fait, grâce à la plateforme, il est également possible d’accéder au contenu de Sky. Dans ce cas, les utilisateurs pourront s’abonner à NOW TV à l’aide d’une TIMvision Box classique. L’opérateur propose des chaînes sportives pour regarder des événements tels que la Serie A, la Ligue des champions, la Formule 1, le MotoGP et la NBA.

la Forfait sport TIM a un prix de 29,90 euros, sans aucune restriction d’abonnement. Les abonnés peuvent alors décider d’annuler ou non le billet mois par mois, sans encourir de pénalités ni frais supplémentaires. Avec ce package, les utilisateurs en plus des chaînes NOW TV pourront également accéder à l’application officielle de DAZN.