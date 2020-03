Tim attaque Iliad et les opérateurs virtuels avec la nouvelle étoile suprême

Depuis quelques semaines l’opérateur Tim propose une offre très intéressante à de très nouveaux clients, issus d’Iliad et d’opérateurs virtuels comme Fastweb Mobile.

Nous parlons de la Nouvelle étoile suprême pour seulement 5,99 euros par mois avec 50 Go de trafic Internet et, avec seulement 2 euros de plus par mois, 20 Go de trafic peuvent être ajoutés. Découvrons tous les détails ensemble.

Tim contre Iliad avec la Supreme New Star pour 5,99 euros par mois

The Supreme New Star comprend minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 50 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible jusqu’à 150 Mbps pour le téléchargement et 75 Mbps pour le téléchargement uniquement 5,99 euros par moise. Comme mentionné précédemment, l’utilisateur avec 2 euros de plus par mois a la capacité de guérir 70 Go du trafic Internet à la même vitesse que celle mentionnée ci-dessus.

De cette façon, l’offre deviendra des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux et 70 Go de trafic Internet vers 7,99 euros par mois. La vitesse de navigation ne changerait pas dans ce cas. L’option Star 20 Go supplémentaire comprend également le service de concessions Tim Carta Free, y compris le service de disponibilité Lo Sai et Call Now et le coût du plan Basic et Chat.

Ce dernier vous permet également d’obtenir un Giga illimité sur les applications les plus populaires. Cependant, le trafic de données dû à l’affichage de liens externes d’applications de messagerie et de bannières publicitaires n’est pas inclus. Cette offre est également valable en itinérance dans les pays de l’Union européenne avec une limite actuelle de 5 Go par mois. Comme mentionné précédemment, l’offre est réservée aux clients Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile et à certains opérateurs virtuels.