TIM, certaines offres augmenteront en juin

Encore mauvaise nouvelle pour certains clients TIM, contraint, une fois de plus, de faire face à des factures plus élevées en raison des changements demandés par l’opérateur. Il y a quelques jours à peine, remodulations Les TIM qui comportaient certains tarifs de base, auparavant disponibles gratuitement et qui, à partir du premier renouvellement après le 27 janvier, ont subi une augmentation de 1,99 euros par mois.

Quelques jours après l’entrée en vigueur des modifications, TIM revient pour informer ses clients d’une nouvelle vague de remodulations qui, au cours de l’été prochain, investira quelques offres.

TIM, à partir de juin, les offres Ten Go et SuperGiga 20 augmenteront

Plus précisément, à partir de la prochaine 25 juin, les offres Ten Go et SuperGiga 20 va souffrir d’un augmentation de 1,19 euros par mois, donc les colis en question arriveront à un prix total de 23,99 euros par mois. À partir de ce jour, TIM Ten Go et SuperGiga 20 deviendra une offre unique qu’il accordera aux clients minutes d’appels, SMS et trafic de données illimité. Donc, si vous choisissez d’accepter le remodelage, vous vous retrouverez avec un tabouret illimité.

Étant donné qu’il s’agit de modifications unilatérales du contrat, nous rappelons aux clients TIM impliqués dans le remodelage que vous pouvez résilier le contrat ou passer à un autre opérateur téléphonique dans le dernier jour de validité des conditions précédentes (24 juin), sans pénalités ni frais de désactivation. Il est possible de résilier le contrat en remplissant les formulaires de résiliation et le droit de rétractation sur tim.it ou via PEC à recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. Alternativement, il est possible de résilier le contrat en se rendant dans l’un des magasins TIM.