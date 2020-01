Tim Cook affirme que la RA et les soins de santé préventifs sont les prochaines grandes choses dans la technologie

Tim Cook a déclaré qu’il pensait que la RA et les soins de santé préventifs seraient les prochains grands développements technologiques.

Tim Cook s’est adressé à un public à Dublin, en Irlande, tout en obtenant un prix de reconnaissance spécial pour les contributions d’Apple à l’IED dans le pays. Comme le note Silicon Republic, Cook a participé à une discussion présidée par Martin Shanahan, PDG d’IDA Ireland:

Shanahan a interrogé Cook sur les principaux développements technologiques auxquels il s’attend au cours des cinq à dix prochaines années. “Je suis enthousiasmé par la RA”, a déclaré le PDG de Big Tech, citant la réalité augmentée comme un espace technologique émergent à surveiller. “Mon point de vue est que c’est la prochaine grande chose, et cela va imprégner nos vies entières.”

Le travail d’une entreprise irlandaise dans ce domaine, en particulier, a attiré l’attention de Cook. “Hier, j’ai visité une société de développement appelée War Ducks… à Dublin – 15 personnes et ils emploient et utilisent AR pour les jeux. Vous pouvez imaginer, pour les jeux, c’est incroyable mais même pour notre discussion ici. Vous et moi parlons peut-être à propos d’un article et à l’aide de la RA, nous pouvons le consulter et regarder tous les deux la même chose en même temps. “

Cook estime que la RA, contrairement à d’autres technologies, peut en fait être utilisée pour améliorer la connexion humaine, plutôt que de se substituer à elle, ce qui, selon lui, est “profondément préoccupé par les autres technologies”.

En termes de santé, il s’est dit “extrêmement enthousiasmé” par le secteur, mais que l’intersection n’avait pas encore été très bien explorée. Il a déclaré que la plupart des technologies associées aux soins de santé sont uniquement conçues pour aider les gens en cas de graves problèmes, par exemple le système de détection des chutes d’Apple Watch. Il a dit:

“Je pense que vous pouvez prendre cette idée simple d’avoir des choses préventives et trouver beaucoup plus de domaines où la technologie recoupe les soins de santé, et je pense que toute notre vie serait probablement mieux pour elle.”

Non seulement la technologie peut aider à augmenter l’efficacité des soins de santé préventifs, mais Cook pense qu’elle pourrait également réduire les coûts impliqués “fondamentalement”, car elle pourrait réduire le montant d’argent dépensé pour les cas qui ne sont pas identifiés assez tôt.

Cook, à la mode typique d’Apple, n’a pas fourni de détails sur ce qu’Apple envisageait de faire dans l’un ou l’autre de ces secteurs. Mais avec la puissance croissante d’Apple Watch et les rumeurs d’Apple dans le monde de la réalité augmentée, il ne faudra probablement pas longtemps avant que Apple ne fasse plus de mouvements dans les deux domaines.

