Tim Cook annonce qu’EdFarm et Apple utiliseront AR pour des outils éducatifs transformateurs

Comme nous l’avons signalé précédemment, Tim Cook est dans son état d’origine, l’Alabama, aujourd’hui pour faire une annonce liée à l’éducation. Nous avons maintenant appris qu’il a partagé un discours sur la société éducative EdFarm prévoyant d’utiliser la réalité augmentée pour «donner vie aux droits civiques» à Birmingham avec le programme Tout le monde d’Apple peut créer et Tout le monde peut créer.

EdFarm est un organisme à but non lucratif basé à Birmingham, Apple étant répertorié comme son partenaire clé. Voici la mission et la vision d’EdFarm:

mission

Ed Farm fournit aux éducateurs des écoles et des communautés des outils et des stratégies innovants qui soutiennent l’apprentissage actif pour tous les élèves.

vision

Un monde inventif où tout le monde a accès à tout ce dont il a besoin pour combler ou créer les emplois du futur.

Lors d’un événement aujourd’hui, Tim Cook a souligné l’importance de l’éducation aux droits civils et l’objectif de concevoir un nouvel avenir en matière d’éducation, d’innovation et de technologie.

C’est l’histoire de Civil Rights sur l’éducation dans cette ville et sa centralité dans le projet américain de former une union plus parfaite. Donc, dans notre quête commune de construire un nouvel avenir défini par l’éducation, l’innovation et la technologie, nous devons affronter les injustices persistantes d’aujourd’hui avec l’engagement durable en faveur de l’égalité que la ville incarne depuis longtemps.

Il semble qu’EdFarm utilisera ARKit avec le programme Tout le monde peut créer et Tout le monde peut créer d’Apple pour offrir à l’éducation, aux écoles et aux communautés des ressources engageantes.

Tim Cook annonce l’utilisation de la réalité augmentée pour donner vie à l’histoire des droits civils à Birmingham AL @Apple pic.twitter.com/Cri23jT02h

– Brandon Wilson, APR (@BrandonDWilson) 27 février 2020

@Apple à Birmingham annonce EdFarm. Un écosystème qui change la donne pour transformer l’éducation et les compétences professionnelles. pic.twitter.com/bbCzTs3NGU

– Brandon Wilson, APR (@BrandonDWilson) 27 février 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: