Tim Cook: Apple expédie des écrans faciaux personnalisés aux travailleurs médicaux alors que les dons de masques franchissent 20 millions

Tim Cook est de retour avec une autre mise à jour sur les efforts continus d’Apple pour aider les professionnels de la santé dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter aujourd’hui, Cook a déclaré qu’Apple avait désormais acheté plus de 20 millions de masques pour les professionnels de la santé, et qu’elle continue à faire plus.

Il y a plus d’une semaine, Cook a déclaré avoir fourni et donné 10 millions de masques à des professionnels de la santé, et maintenant ce nombre est passé à 20 millions. Ces masques proviennent de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Peut-être plus particulièrement, cependant, Cook a révélé qu’Apple a également conçu des écrans faciaux personnalisés pour les travailleurs médicaux. La première livraison de ces écrans faciaux est arrivée à l’hôpital Kaiser dans la vallée de Santa Clara la semaine dernière, et la réponse des travailleurs médicaux a été incroyable, selon Cook.

Apple espère frapper 1 million de livraisons pour les écrans faciaux d’ici la fin de cette semaine et expédier systématiquement 1 million par semaine par la suite.

La transcription complète de la vidéo de Cook est ci-dessous:

En ces temps très difficiles et difficiles, j’espère que vous restez bien et en sécurité. Les équipes d’Apple ont travaillé dur pour trouver des moyens de soutenir nos héroïques professionnels de la santé de première ligne, et je veux partager deux mises à jour aujourd’hui.

Premièrement, le nombre de masques que nous avons pu obtenir via notre chaîne d’approvisionnement est passé à plus de 20 millions dans le monde. Il s’agit d’un effort véritablement mondial et nous travaillons en permanence et en étroite collaboration avec les gouvernements à tous les niveaux pour veiller à ce que ces dons soient versés aux endroits qui en ont le plus besoin.

Deuxièmement, nous avons lancé un effort à l’échelle de l’entreprise rassemblant des concepteurs de produits, des opérations d’ingénierie, des équipes d’emballage et nos fournisseurs pour concevoir, produire et expédier des écrans faciaux pour les agents de santé.

Notre première expédition a été livrée aux installations de l’hôpital Kaiser dans la vallée de Santa Clara la semaine dernière, et les commentaires des médecins ont été très positifs. Ces pack plat, 100 par boîte. Chaque bouclier est assemblé en moins de deux minutes et est entièrement réglable. Nous achetons des matériaux et fabriquons aux États-Unis et en Chine.

Nous prévoyons d’expédier plus d’un million d’ici la fin de cette semaine et plus d’un million par semaine par la suite. Nous collaborons étroitement avec les professionnels de la santé et les représentants du gouvernement des États-Unis pour les acheminer là où ils sont le plus urgents. Nous espérons étendre rapidement la distribution au-delà des États-Unis dans ces deux efforts.

Nous nous concentrons sur les façons uniques dont Apple peut aider, en répondant aux besoins essentiels des soignants de manière urgente et à une échelle que les circonstances exigent.

Pour Apple, c’est un travail d’amour et de gratitude, et nous partagerons plus de nos efforts au fil du temps. En attendant, chacun de nous peut arrêter la propagation du virus en suivant les conseils d’experts pour rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale.

Merci pour tout ce que vous faites pour vous aider dans votre propre vie. Merci encore à ceux qui sont en première ligne de ce combat. Restez en sécurité et en bonne santé.

Apple se consacre à soutenir la réponse mondiale à COVID-19. Nous avons désormais acheté plus de 20 millions de masques via notre chaîne d’approvisionnement. Nos équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage travaillent également avec des fournisseurs pour concevoir, produire et expédier des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

– Tim Cook (@tim_cook) 5 avril 2020

