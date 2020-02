Tim Cook détaille la réponse d’Apple à une épidémie de coronavirus dans une note aux employés

Suite à la mise à jour d’Apple pour les investisseurs plus tôt cet après-midi, Tim Cook a envoyé une note de service aux employés traitant de la situation des coronavirus. Dans la note de service, obtenue par Bloomberg, Cook explique que le «retour à la normale» d’Apple a été plus lent que prévu.

Une grande partie de la note de Cook réitère ce qu’Apple a dit aux investisseurs dans une mise à jour cet après-midi. Le PDG d’Apple explique que la «préoccupation primordiale» de l’entreprise concerne ceux qui composent ses employés, partenaires, clients et fournisseurs en Chine. Cook reconnaît également les équipes qui ont travaillé pour gérer la réponse aux coronavirus d’Apple «avec diligence et attention.»

Le message ultime de la note de Cook adressée aux employés est le même que celui adressé aux investisseurs: «Apple est fondamentalement fort et cette perturbation de nos activités n’est que temporaire.»

Dans la lettre adressée aux investisseurs plus tôt dans la journée, Apple a déclaré qu’elle ne respecterait pas les prévisions de revenus qu’elle avait fournies pour le deuxième trimestre de 2020. La société avait prévu entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars, mais elle ne s’attend plus à une baisse de cette fourchette. Apple n’a pas fourni de plage de guidage mise à jour pour l’instant.

Apple attribue cela à deux raisons principales: les contraintes mondiales de l’offre et de la demande d’iPhone en Chine en raison du coronavirus. Lisez notre couverture complète ici.

Vous pouvez lire la note de service complète, qui a été obtenue par Bloomberg, ci-dessous:

Équipe,

La réponse à COVID-19 a touché la vie de tant de membres de la famille Apple, et je tiens à remercier tout le monde pour son dévouement, son empathie, sa compréhension et ses soins. Aujourd’hui, nous avons plus que doublé notre don pour soutenir la réponse sanitaire historique et mondiale.

Notre principale préoccupation concerne les personnes qui composent la communauté d’employés, de partenaires, de clients et de fournisseurs d’Apple en Chine. Je tiens également à remercier les nombreuses personnes de nos équipes qui ont travaillé sans relâche pour gérer la réponse COVID-19 globale d’Apple avec diligence et attention.

Les bureaux et centres de contact ont rouvert en Chine et nos magasins commencent à rouvrir, mais nous connaissons un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Cet après-midi, j’ai partagé cette mise à jour avec notre communauté d’actionnaires et d’investisseurs pour noter que nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars. En dehors de la Chine, la demande des clients dans nos catégories de produits et de services a été forte à ce jour et conforme à nos attentes. Apple est fondamentalement solide et cette perturbation de nos activités n’est que temporaire.

Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont en première ligne face à cette urgence de santé publique.

Tim

