Tim Cook discute du coronavirus, du différend avec le FBI, de la réunion des «amis» et plus encore lors de la réunion des actionnaires d’Apple – .

Apple a tenu son assemblée annuelle des actionnaires plus tôt dans la journée, un événement qui permet aux actionnaires de poser des questions directes aux dirigeants d’Apple et de voter sur tous les types de questions pertinentes pour les activités quotidiennes de l’entreprise.

Bien que rien de particulièrement révolutionnaire ne soit apparu lors de la réunion d’aujourd’hui, Tim Cook a abordé un certain nombre de questions intéressantes et de grande envergure. Par exemple, lorsque le problème de la programmation télévisée a été abordé, Cook a essentiellement déclaré qu’Apple reste uniquement concentré sur le contenu original, c’est-à-dire que nous ne verrons jamais Apple payer le gros prix pour des franchises familières comme Friends ou The Office.

“Nous aimons les” amis “. Qui n’aime pas les” amis “?” Cook a demandé rhétoriquement. “Ce n’est pas de quoi Apple TV + est, c’est de la programmation originale. Il ne semble pas bon pour Apple de sortir et de recommencer. Il ne ressemble pas à Apple. “

Bien que la sagesse d’une telle stratégie reste à débattre, il y a quelques autres morceaux de l’assemblée des actionnaires qui méritent également d’être soulignés.

En ce qui concerne le coronavirus, qui peut avoir un impact négatif sur la sortie de l’iPhone 12 plus tard cette année, Cook n’a pas trop parlé du fait qu’il s’agit d’une situation dynamique et qu’Apple se concentre principalement sur la santé de ses employés.

Quant aux efforts environnementaux d’Apple, Tim Cook a déclaré qu’Apple aimerait idéalement trouver un moyen de créer des produits “sans rien prendre de la terre”. Cela semble farfelu, bien sûr, mais Cook a souligné qu’Apple “trouverait un façon de le faire. “

À un moment donné, un actionnaire a interrogé Cook sur le différend entre Apple et le FBI au sujet du déverrouillage des iPhones appartenant au jeu de tir Pensacola. Comme vous pouvez vous y attendre, Cook a souligné qu’Apple ne céderait jamais à la demande du FBI et ne créerait pas de porte dérobée.

Tim Cook a demandé un différend avec le DoJ / FBI sur le déverrouillage des iPhones:

“Essentiellement, la question est de savoir si Apple doit avoir une porte dérobée, ou le gouvernement devrait, dans vos iPhones. Et nous disons non. (applaudissements)… Vous installez une porte dérobée dans votre maison et n’importe qui peut entrer. Un téléphone, c’est pareil. »

– Patrick McGee (@PatrickMcGee_) 26 février 2020

La réponse de Cook ici ne devrait pas être aussi surprenante étant donné qu’il a précédemment classé une porte dérobée dans l’iPhone comme “l ‘” équivalent logiciel du cancer “.”

Enfin, Cook a parlé en termes vagues et prévisibles du portefeuille de produits d’Apple, notant que la société continue d’investir dans beaucoup de choses, “dont je ne peux pas vous dire la plupart, mais elles sont vraiment cool.”

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.