Tim Cook dit qu’Apple a acheté et donné 10 millions de masques aux travailleurs médicaux américains

Au cours du week-end, le vice-président américain Mike Pence a déclaré qu’Apple avait fait don de plus de 6 millions de masques N95 à des professionnels de la santé aux États-Unis pendant la pandémie de COVID-19. Hier, lors d’une conférence de presse, Pence a augmenté ce chiffre à 9 millions, et maintenant Tim Cook est allé sur Twitter pour offrir plus de détails.

Dans une vidéo publiée sur Twitter cet après-midi, Cook a déclaré qu’Apple avait jusqu’à présent obtenu, acheté et donné 10 millions de masques à la communauté médicale des États-Unis. Cela offre également plus de clarté sur la provenance de ces masques.

Alors que Pence a déclaré que ces masques étaient déjà en possession d’Apple, la déclaration de Cook signifie qu’Apple compte sur son équipe d’exploitation pour se procurer ces masques. Cook a déclaré dans la vidéo:

Je travaille à domicile comme je sais que beaucoup d’entre vous le font, et je voulais juste prendre un moment pour vous encourager à faire ce que les experts suggèrent que nous fassions tous. Pour rester à la maison dans la mesure du possible et lorsque cela n’est pas possible, assurez-vous que vous placez 6 pieds de distance entre vous et toute autre personne.

Je suis également très heureux de vous annoncer ce matin qu’Apple a acheté, acheté et fait don de 10 millions de masques à la communauté médicale des États-Unis. Ces personnes méritent notre dette de gratitude pour tout le travail qu’elles accomplissent en première ligne.

Je veux également prendre un instant ce matin pour reconnaître les personnes sur lesquelles nous comptons tous travailler. Des employés d’entrepôt aux livreurs en passant par les personnes qui stockent les étagères de nos supermarchés et pharmacies locales, ces personnes méritent également notre dette de gratitude.

C’est en ces temps les plus difficiles que nous montrons notre plus grande force, et je sais que nous allons saisir l’occasion.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré qu’il avait parlé à Tim Cook et qu’Apple faisait don de 100 000 masques N95 à l’État.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

Fiers de partager, nous avons pu trouver 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

– Tim Cook (@tim_cook) 25 mars 2020

. @ LouisianaGov dit qu’il a parlé au chef d’Apple, Tim Cook, qui dit qu’Apple fera don de 100 000 masques N95 à la Louisiane. #lalege #lagov

– Sam Karlin (@samkarlin) 25 mars 2020

