Tim Cook dit qu’Apple fait un «don substantiel», y compris des fournitures médicales à l’Italie au milieu de COVID-19

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé qu’Apple faisait un don substantiel de fournitures médicales et plus à Protezione Civile en Italie. Cela survient au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours, qui a frappé l’Italie extrêmement durement par le virus.

Cook a annoncé le don sur Twitter ce matin:

Il n’a jamais été aussi important de se soutenir mutuellement. Nous faisons un don substantiel, y compris des fournitures médicales, à la Protezione Civile en Italie, pour aider les premiers intervenants héroïques, le personnel médical et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour protéger et sauver des vies. Vicini all »

Et hier, Cook est allé sur Twitter pour annoncer qu’Apple ferait un don aux efforts de secours de la «Silicon Valley Strong»:

La Silicon Valley est notre maison et nous savons que les prochaines semaines apporteront des défis incalculables aux nombreuses petites entreprises de notre communauté. Nous soutenons #SiliconValleyStrong pour aider nos voisins à traverser cette période sans précédent

Apple a déjà fait don de plus de 15 millions de dollars aux efforts de secours COVID-19 dans le monde. La société égalise également les dons des employés de deux à un, tandis que les magasins Apple en dehors de la Chine sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Apple a également fait passer la WWDC à un format en ligne uniquement pour 2020 et a ouvert un projecteur dédié aux coronavirus sur Apple News.

– Tim Cook (@tim_cook) 19 mars 2020

– Tim Cook (@tim_cook) 18 mars 2020

