Tim Cook dit qu’Apple fera un don à des groupes aidant les personnes touchées par le coronavirus en Chine

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter ce matin pour célébrer le Nouvel An chinois, ajoutant également qu’Apple envoie son «amour et son soutien» à toutes les personnes touchées par le coronavirus.

Selon Cook, Apple fera également un don à «des groupes sur le terrain qui aident à soutenir toutes les personnes touchées» par le coronavirus. Ce matin, le New York Times rapporte que 41 personnes en Chine sont décédées à cause de l’épidémie – avec tous sauf trois de ces décès à Wuhan.

Au total, il y a eu près de 1 300 cas confirmés de virus en Chine, marquant aujourd’hui un «sombre Nouvel An lunaire», comme le Times le décrit. Le tweet de Cook dit:

Alors que les gens en Chine et partout dans le monde célèbrent le nouvel an lunaire, nous envoyons notre amour et notre soutien aux nombreuses personnes touchées par le coronavirus. Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées.

Aujourd’hui même, Hong Kong a déclaré une urgence sanitaire alors que les restrictions de voyage dans toute la Chine ont empêché des millions de personnes de partir. Pendant ce temps, le département d’État américain a ordonné à tous les employés américains du consulat des États-Unis à Wuhan de quitter la ville.

Aux États-Unis, il y a eu jusqu’à présent deux cas confirmés de virus, comme le rapporte NBC News. Le CDC enquête également sur 61 autres cas potentiels dans 22 États, selon la dernière mise à jour fournie hier. Les deux cas confirmés se sont produits à Seattle, Washington et Chicago, Illinois.

Parallèlement à la propagation du coronavirus, le South China Morning Post dit qu’un jeu de simulation de virus a dépassé les palmarès de l’App Store dans le pays. Le fournisseur d’Apple Foxconn prend également des précautions pour protéger les travailleurs.

Apple fait régulièrement des dons aux efforts de reprise après une catastrophe naturelle et à d’autres urgences. Plus tôt ce mois-ci, Apple a commencé à accepter des dons pour contribuer aux efforts déployés en Australie pour lutter contre les feux de brousse dévastateurs. Apple lui-même a également fait un don à ces efforts. Apple n’a pas détaillé les détails de son don aux groupes soutenant les coronavirus affectés en Chine.

– Tim Cook (@tim_cook) 25 janvier 2020

