Tim Cook et d’autres PDG témoigneront devant le sous-comité antitrust le 27 juillet

La semaine dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, a accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête antitrust du comité judiciaire américain à la fin du mois, avec une date qui sera annoncée. Le pouvoir judiciaire de la Chambre a confirmé aujourd’hui que Cook et d’autres PDG de grandes entreprises technologiques seront entendus le 27 juillet.

Le Congrès vise à savoir si les plus grandes entreprises technologiques poussent la concurrence déloyale contre les petites entreprises et si ces décisions affectent les consommateurs. Dans le cas d’Apple, les préoccupations se concentrent généralement sur la réduction des ventes de l’App Store et des paiements et abonnements intégrés.

Depuis juin dernier, le Sous-comité enquête sur la domination d’un petit nombre de plates-formes numériques et l’adéquation des lois antitrust existantes et de leur application. Étant donné le rôle central que ces sociétés jouent dans la vie du peuple américain, il est essentiel que leurs PDG soient ouverts. Comme nous l’avons dit depuis le début, leur témoignage est essentiel pour que nous puissions terminer cette enquête.

Outre Tim Cook pour représenter Apple, d’autres PDG participeront à l’audience: Jeff Bezos d’Amazon, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Facebook. Étant donné que ces PDG ont confirmé qu’ils témoigneraient, Tim Cook a subi des pressions pour être présent à l’audience.

Le sous-comité antitrust de la Chambre judiciaire tiendra une audition avec les PDG d’Amazon, Apple, Facebook et Google, qui témoigneront dans le cadre de l’enquête en cours du Comité sur la concurrence sur le marché numérique. En vertu du règlement intérieur actuel, les témoins et les députés peuvent comparaître virtuellement. De plus amples détails concernant le format d’audience seront annoncés.

Il est important de noter qu’Apple fait récemment face à un certain nombre d’accusations de pratiques anticoncurrentielles, notamment une enquête de la Commission européenne concernant l’App Store et Apple Pay.

L’audience aura lieu le lundi 27 juillet à 12 h 00 HE et sera diffusée en direct sur le Web.

L'audience aura lieu le lundi 27 juillet à 12 h 00 HE et sera diffusée en direct sur le Web.

