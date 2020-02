Tim Cook explique comment l’épidémie de coronavirus affecte les affaires d’Apple – .

Alors que les chercheurs et les professionnels de la santé travaillent encore dur pour contenir la propagation du coronavirus, les entreprises technologiques fortement implantées en Chine ont ressenti la pression. Les actions d’Apple, par exemple, ont chuté de façon spectaculaire au cours des derniers jours, le titre ayant chuté de plus de 50 points depuis la semaine dernière.

À la lumière du coronavirus, Apple a publié plus tôt ce mois-ci un communiqué de presse indiquant que les investisseurs devraient anticiper des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le trimestre en raison de fermetures de magasins en Chine et de ralentissements de production. En effet, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’approvisionnement de l’iPhone 12 pourrait être limité au lancement plus tard cette année.

Plus récemment, Tim Cook s’est assis pour une entrevue avec Susan Li de Fox Business News et a abordé une variété de sujets, y compris l’App Store et, bien sûr, l’impact continu du coronavirus sur les affaires d’Apple.

En ce qui concerne l’App Store, Cook a déclaré qu’Apple avait versé plus de 155 milliards de dollars aux développeurs depuis l’ouverture de l’App Store il y a près de 12 ans, un chiffre pour le moins lourd.

En ce qui concerne le coronavirus, Cook a déclaré ce qui suit:

Eh bien, tout d’abord, permettez-moi de le répéter, car je pense que c’est si important dans un environnement où les gens essaient de guérir et où les professionnels de la santé mettent leur bien-être en jeu pour aider les gens à guérir, que nous sommes humains les êtres d’abord et les chefs d’entreprise ensuite. Et pour que – telle est ma philosophie et que les gens soient les premiers.

En ce qui concerne notre activité, voici ce que nous disons pour vous donner une idée de ce qui se passe sur le terrain, c’est que nous avons fermé – je vais d’abord parler des magasins. Nous avions fermé des magasins – tous nos magasins.

Maintenant, nous avons rouvert la grande majorité d’entre eux. Nous avons donc pu mettre en place les conditions nécessaires à la réouverture du magasin. Nous avons rouvert la grande majorité d’entre eux, à plus de 80%.

Cela dit, de nombreux magasins ouverts fonctionnent toujours à pleine capacité. Cook, cependant, a laissé entendre que les magasins pourraient reprendre leurs heures normales de travail très bientôt.

Quant aux partenaires de fabrication d’Apple en Chine, Cook a déclaré:

Lorsque vous regardez les pièces fabriquées en Chine, nous avons rouvert des usines. Les usines ont donc pu gérer les conditions de réouverture. Ils rouvrent. Ils sont également en rampe.

Et donc je pense à cela comme une sorte de troisième phase de retour à la normale. Et nous sommes dans la phase trois du – du mode rampe.

Et je – les choses se passent à peu près comme si nous pensions qu’elles iraient là-bas pour ramener les choses. Et donc ça va – ça va prendre un certain temps, mais en gros je pense que c’est une condition temporaire, pas – pas un genre de chose à long terme. Vous savez, Apple est fondamentalement solide, et c’est – c’est ainsi que je le vois.

Soit dit en passant, avec des actions d’Apple en baisse autant qu’elles le sont, Cook a mentionné que la société continue de procéder à des rachats d’actions dans le cadre de son programme de retour sur capital.

En ce qui concerne le potentiel qu’Apple pourrait essayer de déplacer considérablement sa fabrication vers des pays en dehors de la Chine, Cook a déclaré que l’attrait de la Chine n’était pas uniquement lié au coût, mais également à la qualité du travail. La vidéo complète de l’interview de Cook peut être consultée sur le site Web de Fox Business.

