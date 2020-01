Tim Cook ne fait pas encore de bruit sur un iPhone 5G, mais cela pourrait rapidement changer

Dans un appel aux résultats d’Apple, Tim Cook a décrit la croissance des ventes d’une année à l’autre, en particulier pour l’iPhone 11. Mais lorsqu’on lui a demandé si un iPhone 5G était en préparation, le directeur général de la société fait ce qu’il fait le mieux: minimiser sans dénier.

Ce n’est apparemment pas le moment pour Apple de nous faire un battage médiatique sur un iPhone 5G, mais cela ne signifie pas que nous n’en verrons pas sortir plus tard cette année. Pourquoi? Principalement parce que la marque iPhone se porte très bien, merci, et la société n’a probablement pas besoin de sensibiliser les consommateurs à l’idée d’un autre iPhone premium.

Bien sûr, Cook a une autre raison de minimiser l’idée: les réseaux 5G sont rares, rugueux et coûteux à apprécier.

“En ce qui concerne la 5G, je pense que nous en sommes aux premières étapes de son déploiement à l’échelle mondiale”, a déclaré Cook lors de la téléconférence, interrogé sur un potentiel iPhone 5G, selon Six Colours.

Il n’a pas tort. Seule une poignée de téléphones dans le monde peuvent se connecter à ces réseaux, qui fonctionnent sur différentes fréquences et configurations technologiques. Les opérateurs choisissent parmi une maigre sélection, et les clients n’ont pas beaucoup de concurrence ou de choix, surtout s’ils sont en dehors des zones de couverture – qui, actuellement, sont réservées aux seules plus grandes villes.

Il est difficile de ne pas voir ses autres commentaires sur une question réitérée sur la 5G comme minimiser le manque de cohésion dans le déploiement mondial de la 5G, comme le journaliste technologique René Ritchie l’a paraphrasé:

Cook: Vous voulez éviter de commenter les futurs produits. Lorsque vous pensez à la 5G, parcourez le monde selon différents calendriers de déploiement. Ils ont l’air très différents qu’ici. Je ne commenterai pas le prix des produits non annoncés. (Bien essayé quand même!) 28 janvier 2020

En d’autres termes, Cook pourrait gagner du temps jusqu’à ce que les réseaux arrivent à maturité – ce qu’ils font à un rythme beaucoup plus rapide que la 4G – et que les gens commencent vraiment à investir dans leur potentiel. En juin, qui est généralement le moment où Apple organise son événement WWDC où il taquine les produits à venir plus tard dans l’année, Cook pourrait chanter un air beaucoup plus triomphant.

L’alternative: aucun iPhone 5G en 2020 ne donne trop de terrain

Alors qu’Apple pourrait absolument hésiter encore une année sur la 5G et attendre 2021, lorsque les réseaux seront sûrement beaucoup plus matures, ce n’est pas seulement loin – ce sera un marché avec beaucoup plus de téléphones 5G.

Plus important encore, Apple permettrait à ses rivaux – Samsung, Google et autres fabricants de téléphones phares Android – de s’emparer du premier rang des appareils, ce qui a été le cas où l’iPhone est resté pertinent.

Pire, Apple perdrait probablement du terrain en Chine, un marché en plein essor pour les iPhones, qui a enregistré des ventes record de l’iPhone 11 au dernier trimestre, comme Cook l’a souligné lors de l’appel aux résultats. Les entreprises chinoises se préparent à lancer des téléphones 5G plus abordables; il est tout à fait possible qu’un iPhone 5G sorti en 2021 ne rattraperait pas son retard dans la région.

D’autres marchés où les iPhones sont plus présents pourraient résister à la tempête, mais Apple a raison d’en sortir un cette année: les téléphones 5G ont relevé le prix plafond des combinés. Étant donné les larges marges bénéficiaires d’Apple sur ses produits phares de haut niveau, cela pourrait inciter la société à sortir un modèle 5G cette année.

Il est évidemment possible que l’hésitation de Cook finisse par refléter fidèlement l’attitude d’Apple envers la 5G pour le reste de l’année. La marque iPhone est assez forte. La société pourrait attendre encore plus longtemps pour mettre un téléphone 5G sur des réseaux dignes d’un combiné conçu par Apple. Mais laisseraient-ils plus d’argent sur la table lorsque le Samsung Galaxy S20 compatible 5G devrait être lancé le 11 février?

