Tim Cook partage une vision optimiste à long terme pour Apple au milieu des coronavirus, détaille son approche du travail avec Trump

Hier, Fox Business a publié un extrait d’une interview avec Tim Cook couvrant ses réflexions actuelles sur le coronavirus et plus encore. Aujourd’hui, nous avons regardé l’interview complète et Cook détaille son optimisme concernant le coronavirus ne causant pas de problèmes à long terme pour Apple ainsi que la façon dont il aborde la collaboration avec le président Trump et plus encore.

Hier, Tim Cook a déclaré qu’il pensait que la Chine était sur le point de se remettre du coronavirus.

J’ai l’impression que la Chine contrôle le coronavirus. Je veux dire, vous regardez les chiffres, ils diminuent de jour en jour. Et donc, je suis très optimiste là-bas.

Dans l’interview complète avec Susan Li de Fox publiée aujourd’hui, Cook a déclaré que même si une grande partie de l’attention sur les coronavirus s’est déplacée vers des endroits comme l’Italie et la Corée, la fabrication et les affaires reviennent en ligne comme prévu par Apple.

Interrogé sur les inquiétudes quant à l’impact du coronavirus sur les actions d’Apple (passant d’un sommet de 327 $ ce mois-ci à 270 $ au moment de la rédaction du présent document), Cook a partagé qu’il ne se laissait pas entraîner par les fluctuations à court terme et qu’il ne le faisait pas. t voir un impact négatif à long terme de l’épidémie virale.

En ce qui concerne le trimestre de juin, Cook a déclaré qu’il n’était pas encore sûr si Apple continuerait de voir un impact du coronavirus à l’approche de l’été. Comme nous l’avons signalé précédemment, Apple a annoncé la semaine dernière qu’il ne respecterait pas ses prévisions de revenus pour le T2 2020 en raison de l’épidémie.

Un autre sujet de l’entretien était la relation de Cook et Trump. Lorsqu’on lui a demandé comment ils s’entendent malgré leurs différences, Cook a répondu qu’il s’agissait de «trouver des intersections». Cook a cité deux exemples: Trump et lui sont tous deux intéressés à créer des emplois et à former et éduquer la main-d’œuvre.

Il a également mentionné qu’il était utile qu’Apple se concentre sur la politique, pas sur la politique. Vous pouvez voir l’interview complète de dix minutes avec Cook sur Fox Business.

