TIM, encore quelques jours pour recevoir ce bonus de 20 euros

TIM, comme d’habitude, il tend à récompenser toutes les personnes qui, par le passé, n’ont pas fait de demande d’annulation ou de portabilité. Depuis des mois, les utilisateurs ont accès à un portail de référence par lequel échanger des cadeaux et des cadeaux. Le site dont nous parlons est évidemment TIMparty.

TIM, chaque utilisateur peut bénéficier d’une réduction de 20 euros pour les films sur CHILI

La commodité de TIMparty est prouvée. Les clients disposant d’un forfait rechargeable régulier, en plus de certains bonus liés aux seuils de consommation, peuvent également choisir d’activer les codes promo liés aux marques partenaires.

Ces derniers mois, nous avons remarqué que TIM est de plus en plus lié au contenu divertissement. En plus du service désormais essentiel TIMvision, le fournisseur de téléphonie peut également bénéficier d’un partenariat éprouvé avec PIMENT.

Ceux qui se connectent sur les pages TIMparty peuvent à nouveau obtenir un coupon de réduction à utiliser sur le site officiel de CHILI. Le code de réduction, d’une valeur de 20 euros, il peut être utilisé librement pour regarder des films et des séries télévisées avec des achats à la carte.

En se connectant à CHILi, les utilisateurs auront à leur disposition une galerie virtuelle 900 titres, dans lequel le contenu italien et étranger apparaît. Le bonus peut être utilisé et utilisé à la date de 31 mars.

Chaque client ne peut utiliser qu’un seul code avant la date limite du 31 mars. N’oubliez pas qu’une fois le coupon de réduction obtenu, il y a 60 jours pour son utilisation complète sur CHILI.