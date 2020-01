TIM et Vodafone ont décidé de couper la connexion

TIM et Vodafone sont plus déterminés que jamais à poursuivre Arrêt 3G. Une décision qui n’a pas encore été prise. En fait, certaines implications qui empêchent le signal d’être assombri sont considérées.

En attendant, la 5G progresse, ce qui n’est pas du tout une coïncidence étant donné que les utilisateurs sont toujours à la recherche d’un système de connectivité rapide et moderne. Voici ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines.

Au revoir 3G: le signal peut être interrompu

la Ligne 3G cela semble superflu au moment de la 4G LTE et de toutes les autres options de connectivité avancées. Cependant, il y a beaucoup à penser à ce qu’il faut faire avant de dire au revoir à l’infrastructure. Avec le réseau de cinquième génération, les choses vont être bouleversées. Mais il est déjà temps de dire au revoir 3G en Italie?

iliad et 3 Italie ils peuvent ne pas être entièrement d’accord. En effet, l’opérateur français ne peut pas encore se targuer de la persistance d’une infrastructure propriétaire adéquate. La forte dépendance technique de l’infrastructure WindTre l’oblige à dilater les délais de réalisation d’un écosystème 4G Plus complet. Beaucoup de gens comptent encore sur 3G Iliad pour naviguer sur un réseau le plus stable possible.

Par contre, dans l’Italie clé 3, la discussion du offres croissantes causé par le fait que l’opérateur continue de demander une augmentation de quota pour l’utilisation du réseau rapide. En particulier, des augmentations de 1 euro par mois pourraient être enregistrées pour toutes les promotions actives. Ce n’est pas une certitude mais cette possibilité existe sur la base de l’expérience passée.

Pour le moment il n’y a pas de changement. La décision n’a pas encore été prise. Les opérateurs doivent s’asseoir à la table et délibérer sur l’avenir de la 3G en Italie. Qu’en pensez-vous?