Tim étend également certaines offres dédiées au réseau fixe Tecnoandroid

l’opérateur Tim L’Italie a récemment décidé de étendre même certains d’entre eux offres concernant le Réseau fixe, jusqu’à la fin du mois en cours. Parmi les offres étendues, on retrouve également celles de la gamme Super.

Il y a quelques jours à peine, il a décidé d’étendre certaines des offres dédiées au mobile, comme le Steel S 50 Go et bien d’autres. Découvrons les lignes fixes disponibles jusqu’à fin janvier 2020.

Tim étend également certaines offres de téléphonie fixe

Avant l’extension en question, toutes les offres de réseau fixe avaient une date limite fixée au 25 janvier 2020, l’opérateur a maintenant décidé de déplacer la date jusqu’à la fin du mois en cours. Les principales offres qui relèvent de l’extension sont celles de Super gamme, comme prévu précédemment, Super Fibra, Super Mega et Super ADSL, en respectant certaines conditions.

Les offres que je viens de mentionner incluent Internet illimité à la vitesse maximale disponible, qui évolue en fonction de l’offre, appels de consommation au prix de 19 centimes d’euro par minute avec un clic de 19 centimes, modem inclus à 5 euros par mois pendant 48 mois e Version de base TIMVISION incluse. Le prix commence à partir de 29,90 euros par mois. Les utilisateurs peuvent décider de ne pas acheter le modem et de choisir l’une des options supplémentaires gratuitement pour toujours. Parmi les options, nous trouvons Safe Web Plus, Smart Home, l’option Voice (appels illimités) ou TIM Flexy (90 centimes d’euros de plus).

Je vous rappelle que l’opérateur en propose un remise de 5 euros par mois à tous les nouveaux clients Super qui choisissent la domiciliation bancaire comme mode de paiement. Jusqu’au 1er février 2020, l’offre Internet FWA, TIM Flexy, ADSL Internet Without Limits, l’offre Internet Play et Superinternet et l’offre de téléphonie fixe All Voce Superspecial en promotion seront également activées à 18,50 € par mois en cas de passage d’un autre opérateur. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.

Tim étend également certaines offres dédiées au réseau fixe Tecnoandroid