Tim étonne les utilisateurs, de nouveaux smartphones arrivent pour les utilisateurs

Au 3 février 2020, l’opérateur Tim a décidé de modifier sa liste de smartphones qui peuvent être achetés en plusieurs fois, introduisant également quelques promotions dédiées au Festival de Sanremo 2020 qui se terminera aujourd’hui, samedi 8 février 2020.

L’opérateur a en effet mis à jour les listes de prix avec des promotions sélectionnées, même pour les clients avec des échéances échues. Découvrons toutes les modifications les plus importantes de la liste de prix.

Tim modifie la liste des smartphones qui peuvent être achetés en plusieurs fois

Commençons tout de suite, Tim avec cette modification a présenté le smartphone Samsung Galaxy A40, Huawei P Smart Z et Oppo Reno 2Z, qui peut être acheté en trente mensualités seulement 5 euros avec une avance nulle de certains clients avec des échéances échues. Monter dans le prix, ou 10 euros par mois depuis trente mois, le tout nouveau est disponible Samsung Galaxy A51, ou Oppo Reno 2 ou Xiaomi Mi Note 10.

Vous pouvez également décider d’acheter le Huawei P30 toujours en trente mensualités de 13 euros chacuneou Huawei P30 Pro pour 17 euros par mois pendant trente mois. Restant sur le haut de gamme, l’opérateur propose également d’autres smartphones très demandés. Le premier est le Samsung Galaxy S10 de 128 Go à 20 euros par mois pendant 30 mois, iPhone 11 64 Go pour 25 euros par mois pendant 30 mois et enfin, 256 Go iPhone 11 pour le prix de 30 euros par mois toujours pendant 30 mois.

Nous vous rappelons qu’en activant un nouveau versement, tous les clients Tim dont les versements expirent expirent recevront également un cadeau de 2 Go de trafic de données chaque mois, pour toute la durée du nouveau versement, dans ce cas 30 mois, tous les versements nécessitent un coût d’activation égal à 9,99 eurosquel que soit le smartphone choisi. En cas de résiliation anticipée, la contrepartie de résiliation anticipée et les versements résiduels attendus seront facturés. Pour plus d’informations, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.