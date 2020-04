Tim Party offre de nouvelles réductions pour Pâques, Giga illimité et bien plus encore

l’opérateur Tim, à l’occasion des vacances de Pâques 2020, a commencé à proposer des nouvelles offres et remises pour les clients inscrits au programme de fidélité Tim Party.

Il a également décidé de continuer à promouvoir Solidarité numérique pour l’urgence du coronavirus, qui vous permet d’obtenir gratuitement Giga illimité pendant un mois. Découvrons tous les détails ensemble.

Tim Party: nouvelles remises et Giga illimité pour tous les clients

L’une des initiatives les plus importantes disponibles sur Tim Party, pour la période de Pâques, est certainement la remise de 30% sur les produits de chocolat Domori. Pour bénéficier de la remise, le client doit se rendre sur le site Internet de Domori et, lors de l’achat du produit, doit saisir le code promotionnel qu’il aura reçu par e-mail. Le code de réduction en question peut être téléchargé et utilisé jusqu’au 31 mai 2020 et ne peut être combiné avec d’autres promotions.

Une autre nouveauté est le 25% de réduction sur les kits de repas de luxe Fratelli Desideri, signé par les grands chefs étoilés italiens. Chacun des packs contient la gamme complète d’ingrédients pour cuisiner les plats les plus célèbres des chefs étoilés Michelin italiens importants. Le kit est également équipé de Réalité Augmentée, afin de visualiser la recette vidéo sur votre smartphone et de cuisiner avec le Chef.

Pour utiliser la remise, vous devez vous rendre sur le site officiel de Fratelli Desideri et, lors de l’achat, saisir le code promotionnel reçu par e-mail. Le code peut être demandé jusqu’au 31 décembre 2020 et utilisable avant le 31 janvier 2021. L’initiative de Solidarité numérique pour l’urgence du coronavirus. L’opérateur continue d’offrir Giga illimité pendant un mois avec activation via Tim Party.