TIM présente une facture de 16 000 euros à un client

Pensez-vous qu’un tarif supérieur à 10 euros par mois soit très cher? Régalez vos yeux sur le Facture TIM de 16 000 euros qu’un client sans méfiance a vu livré. La situation a nécessité une analyse approfondie de la dynamique de l’affaire, essentiellement imputable à l’utilisation de Itinérance dans l’UE contesté au propriétaire d’une agence immobilière vénitienne.

Tout cela s’est passé en avril 2019 au retour d’un voyage d’affaires en Amérique latine. La raison d’une telle facture salée? seulement 4 heures d’utilisation d’Internet en mode extra itinérant. Voici ce que l’entreprise a répondu.

Le roaming hors UE coûte très cher avec TIM

16 682 euros est le total de la facture de téléphone présentée en présence du client précité. Le TIM lui-même a pris contact avec l’intéressé depuis son service juridique, expliquant que le prix de la Zone 4 est particulièrement élevé. Le gestionnaire a expliqué qu’un tel compte salé résultait du téléchargement de 850 Mo de données Internet.

Cependant, le service juridique a réussi à en obtenir un 75% de réduction réduisant considérablement le chiffre à “seul” 4600 euros, payable en plusieurs fois. Aucune annulation du compte avec TIM qui n’est pas clairement responsable de l’incident. Les mots de Carlo Garofolini, Président Adico (Consumer Defence Association), étaient les suivants:

«Lorsque nous avons ouvert le cabinet, nous étions incrédules. Une facture de 16 682 € pour un trafic Internet de quatre heures nous a paru exagérée. Au lieu de cela, selon ce que TIM nous a montré, ce sont les coûts d’itinérance en Amérique du Sud et nous n’avons donc été confrontés à aucune erreur. Ensuite, nous ne pouvions pas demander l’annulation totale de la facture et nous avons proposé le solde et l’extrait du montant et l’acompte de celui-ci. Nous avons ainsi obtenu une “remise” de 75% que nous considérons comme un excellent résultat, ainsi que le paiement par versements d’un montant de 4 mille et 600 euros, ce qui reste un chiffre exigeant mais très loin du premier. “

Il faut être prudent lors du franchissement des frontières de l’Union européenne. En dehors de notre zone, nous ne sommes pas couverts par frais supplémentaires. Dans le Vieux Continent, la limite des données gratuites a augmenté, mais en dehors de cette fourchette, les prix sont absurdes. Nous recommandons donc:

désactiver les données

activer une offre appropriée pour naviguer et appeler à moindre coût