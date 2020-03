Tim Vision excite les utilisateurs avec la programmation de ces séries télévisées

Tim Vision est l’un des services qui inclut l’opérateur Tim dans ses offres de réseau fixe. En bref, c’est un service à la demande qui vous permet de regarder des séries télévisées, des films et divers programmes de divertissement.

Les offres qui incluent ce service concernent des abonnements fixes / fibre actifs. Pour les nouveaux clients, à notre connaissance, il devrait être gratuit jusqu’au prochain 15 avril.

Compte tenu de la période actuelle à laquelle nous sommes confrontés, il est important de passer du temps dans l’entreprise, peut-être avec des séries télévisées intéressantes. C’est pourquoi, chez TecnoAndroid, nous avons décidé de dresser une liste contenant des séries télévisées à regarder absolument!

Séries télévisées: Killing Eve, The Good Fight et Vikings

Les séries télévisées sont les suivantes:

Killing Eve: il s’agit d’une série télévisée qui met en lumière les événements de deux femmes, Eve et Villanelle. Quant à Eve, nous parlons d’un agent de sécurité du MI5 qui n’aime plus son travail de bureau, tandis que Villanelle est un tueur qui mène une vie luxueuse à cause de son travail.

Le bon combat: nous parlons d’une série de l’émission de télévision “The Good Wife” qui comprend le protagoniste Diane. Les événements parlent d’un protagoniste qui se révèle être trompé, lui faisant tout perdre et donc ne pas pouvoir réaliser ses rêves.

Vikings: Il s’agit d’une série sur les guerriers vikings et la lutte pour le pouvoir. Le guerrier disposé Ragnar Lothbrok vise à explorer la côte anglaise mais fait face à une certaine hostilité en cours de route.