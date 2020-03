TIM, Vodafone et Iliad pourraient couper le signal en faveur de la 5G

La question de Signal 3G c’est pour le moins délicat tant pour les utilisateurs que pour les opérateurs nationaux de réseaux mobiles. Il est question d’une discussion à la table pour TIM, Wind Tre, Vodafone et Iliad. Le verdict facilite certains réseaux en désavantageant d’autres pour des raisons évidentes. Les utilisateurs peuvent être en désaccord avec un réseau à sens unique qui pointe vers la 5G. Voici ce dont nous parlons sur le net.

Au revoir 3G: vous prévoyez d’arrêter le signal

L’espace pour le connexion lente elle semble aller de pair avec l’arrivée de la 5G made in Italy. Les opérateurs ont beaucoup géré la construction de l’infrastructure dont les plans ne relèvent certainement pas du Réseau 3G. Lena par excellence et inutile compte tenu du fait que la 4G sera maintenue sous toutes ses formes.

Si cela est vrai pour TIM et Vodafone, qui s’appuient déjà sur un réseau 4G capillaire avec une couverture et une vitesse optimales, il n’en va peut-être pas de même pour iliad et 3 Italie. Les deux opérateurs – le dernier des tests de vitesse et revenant d’une défaite morale concernant la couverture nationale – sont en guerre pour une décision délicate.

Qui navigue avec iliaden fait, il découvre que la 4G Plus ne peut pas être considérée comme parfaite pour toutes les municipalités italiennes. Ce n’est pas la faute du gestionnaire mais des contraintes architecturales et bureaucratiques imposées par les administrations qui ralentissent le processus d’intégration du réseau propriétaire. Beaucoup, en fait, sont contraints de 3G Iliad.

avec 3 Italie ces problèmes sont moins incisifs mais la présence d’offres avec 3G gratuit et 4G payé vous fait penser à possible augmente de tarifs pour chaque option passée, présente ou future. L’euro par mois requis pour la haute vitesse n’est peut-être plus seulement une option.

Nous verrons comment cela se terminera bien que rien n’ait encore été décidé avec certitude.