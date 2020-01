TIM, voici l’offre de voir Sky et DAZN à moitié prix

TIM même dans les semaines qui suivent la période de Noël, il montre à tous ses clients qu’il a toujours des initiatives et des promotions spéciales. Les utilisateurs, toujours à l’aide de la plateforme TIMparty, peuvent accéder quotidiennement à un large éventail d’offres réservées.

L’engagement de TIM au cours des dernières semaines, cependant, ne se concentre pas uniquement sur les initiatives liées au monde de la téléphonie. En fait, un important travail de relance et de restyling est en cours pour TIMvision, la plate-forme de streaming pour les émissions de télévision et les films.

TIM, l’offre unique pour DAZN et Sky arrive également sur TIMvision

Face à une évolution de TIMvision, TIM s’est assuré deux important accords commerciaux avec Sky et avec DAZN. Enfin, le service qui était dédié uniquement aux contenus dans le domaine du divertissement, s’ouvre désormais également au monde du sport.

Grâce à TIMvision, les grandes exclusivités de ciel à consulter directement sur l’application NOW TV. Les clients disposant d’une TIMvision Box pourront ainsi accéder à des événements très populaires, comme la Serie A, la Ligue des Champions, la Formule 1, le tennis et bien plus encore.

Dans ce sens, également le deuxième partenariat signé avec DAZN. Grâce à l’application DAZN disponible sur TIMvision, il sera possible de voir les matchs restants de la Serie A, toute la Serie B et aussi les meilleurs matchs de la Liga espagnole.

Pour les utilisateurs, la vraie affaire réside dans les coûts. Grâce au double accord, TIM a pensé à une offre commerciale qui comprend un billet unique avec les événements Sky et ceux signés par DAZN au prix univoque de 29,90 euros par mois. Jusqu’à 25 janvier il sera possible d’activer cette promotion.