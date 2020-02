TIM, Wind et Vodafone contrôlent la carte SIM

Les opérateurs téléphoniques ont perdu des milliards d’euros au cours de la dernière décennie. À cause de offres low cost et l’entrée dans le domaine des opérateurs comme Iliad ont été contraints de remodeler leurs tarifs. Nous, clients, en avons certainement profité, mais pour les dirigeants, cela a été un coup dur pour les entreprises.

Au cours de ces années, ils ont tenté par tous les moyens de rattraper stratégies. Les tarifs à 28 jours étaient connus pour lesquels des remboursements peuvent être demandés pour la téléphonie fixe et mobile. Mais plus que toute autre chose, j’ai été vu services payants capable de consommer automatiquement tout le crédit SIM.

Au revoir au crédit SIM: les offres cachent une astuce pour consommer tout l’argent

La méfiance des consommateurs envers des gestionnaires tels que TIM, Wind, Tre et Vodafone fait rage après la découverte de SEA. Cet acronyme indique une catégorie de services spéciaux qui sont des tarifs hors seuil au-delà de ce qui est établi pour les frais de promotion mensuels. Cela signifie qu’en tout cas nous irons payer quelque chose. Cela peut être dû à la présence d’options telles que le contenu chaud, la musique, les fonds d’écran, les sonneries, les horoscopes et bien plus encore.

Vous tombez dans le fraude au moment où nous cliquons accidentellement sur un bannière publicitaire ou une annonce générique. À partir de ce moment, l’opérateur active automatiquement le service optionnel en enregistrant notre numéro de téléphone personnel. Cette méthode d’activation n’est pas spécifiée dans le contrat mais existe depuis plusieurs années maintenant.

La chose que nous pouvons faire est de contacter l’opérateur via i chaînes officielles. L’abonnement est révoqué au moyen de numéros gratuits ou de réseaux sociaux et d’applications mobiles. Le résultat est que vous obtenez le désactivation perpétuelle abonnement abonnements avec retour d’argent dans le cas où la demande est envoyée dans les 24 heures suivant la collecte indue détectée.